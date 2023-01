Calciomercato Juve, top player dalla Premier: affare ‘alla Lukaku’

Il club inglese vuole già cederlo con la Juventus che potrebbe farci un pensierino in vista della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli

Affare ‘alla Lukaku? Potrebbe farlo la Juventus, nel prossimo calciomercato estivo. Ai bianconeri, infatti, potrebbe far gola il big di Premier scaricato dopo appena qualche mese il suo acquisto. E che acquisto, visto che parliamo di un investimento superiore ai 50 milioni di euro, ritenuto però fallimentare dopo 27 presenze e 6 gol.

Top player non più ai livelli di qualche stagione fa, pur avendo ancora 28 anni; ingaggio monstre di circa 20 milioni di euro. Il Chelsea o trova un acquirente in Premier, un ‘amatore’ un po’ pazzo potremmo dire, oppure sarà costretto a darlo in prestito. In Spagna, oppure proprio in Serie A.

In tal senso attenzione quindi alla Juventus, a caccia di rinforzi per il reparto avanzato. A sinistra, ma in particolare a destra servirebbe ai bianconeri un rinforzo di spessore internazionale visto il probabile addio di Angel Di Maria. E lui, chissà, potrebbe rappresentrare il rinforzo ideale specie se i ‘Blues’ dovessero accettare di scendere a patti. Tradotto: dire sì a una nuova operazione in stile Lukaku, completata con l’Inter all’inizio della scorsa estate.

Calciomercato Juventus, Sterling ‘alla Lukaku’

Stiamo parlando di Raheem Sterling, secondo ‘Football Insider’ già messo alla porta dal Chelsea dopo l’acquisto messo a punto in estate. 50 e passa milioni nelle casse del Manchester City, poi però il club di Boehly ha deciso di voler puntare sui giovani e per il ‘taglio’ di giocatori ultratrentenni o prossimi al compimento dei 30 anni come l’inglese. Ne ha compiuti 28 a dicembre.

Il maxi investimento per Mudryk spinge all’addio Sterling, un profilo che potrebbe stuzzicare ‘La Vecchia Signora’. Necessario, però, un’apertura dei londinesi con cui i rapporti sono ottimi – vedi l’affare Zakaria – alla cessione in prestito oneroso con contributo al pagamento del ricchissimo stipendio del classe ’94 nato in Giamaica.