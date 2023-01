Questa Juve allontana anche Vlahovic: come cambia il futuro

Napoli-Juventus da incubo per la squadra di Allegri. Nei prossimi mesi potrebbe cambiare anche il futuro di Dusan Vlahovic

Clamoroso crollo della Juventus sul campo del Napoli. Dopo le otto vittore consecutive in campionato senza subire gol, i bianconeri sono stati spazzati via dalla squadra di Spalletti con un umiliante 5-1.

Una partita senza storia soprattutto nella ripresa, a ritmi impossibili per la Juve di Allegri. I bianconeri sono stati surclassati da Osimhen e compagni e rispediti a -10 in classifica. “Le sconfitte sono pesanti. A volte immeritate, stasera è stata meritata. Siamo arrivati a questa partita con un carico di energie inferiore. Ci sono partite come stasera in cui in ogni situazione rischi di prendere gol. A volte ti va bene, altre no. Abbiamo avuto la forza di cercare di ribaltarla. Questo non ci deve buttare giù, dobbiamo riprendere il nostro cammino”.

Il tecnico, nel post partita, non ha fatto drammi e guarda già avanti: “Sono serate che capitano, è capitata stasera con la prima della classe che merita il primato che ha. Dobbiamo continuare a lavorare, crescere e recuperare gli infortunati”. Adesso, però, la Juventus non può più sbagliare e Allegri attende anche il rientro degli infortunati, Pogba e Vlahovic su tutti. Il bomber serbo sta facendo parlare di sé anche in sede di calciomercato. Non mancano infatti le sirene estere sul classe 2000: diverse big europee hanno messo gli occhi sul centravanti e stanno monitorando la situazione in casa bianconera. A pesare sul futuro del giocatore potrebbe essere anche Napoli-Juventus.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Dusan Vlahovic

Da casa, Vlahovic è stato costretto ad osservare una Juve inerme di fronte alla forza e alla spettacolarità della squadra di Luciano Spalletti. Quando è stato in campo, invece, in diverse occasioni il serbo è rimasto spesso isolato e con pochissime occasioni da gol.

La bassa pericolosità della Juve di Allegri, palesata non solo al Maradona, potrebbe così spingere Vlahovic a guardarsi intorno. Le big di Premier League, dall’Arsenal al Manchester United, stanno già monitorando l’attaccante serbo, e alla finestra c’è anche il Paris Saint-Germain. Tuttavia, il club bianconero ritiene Vlahovic incedibile e servirà un’offerta superiore ai 100 milioni di euro per convincere la Juventus.