Napoli-Juve non è ancora finita: esplode il caos

Juventus umiliata sul campo del Napoli di Spalletti. I tifosi insorgono dopo il 5-1 del Maradona, un bianconero nel mirino

La Juventus di Allegri esce con le ossa rotte dal Maradona di Napoli. Nella serata più importante, la squadra bianconera è crollata sotto i colpi di Osimhen e compagni.

Vanificata la lunga rimonta con le otto vittorie consecutive senza subire gol: la Juve torna a -10 dalla squadra di Spalletti e vede allontanarsi ulteriormente l’obiettivo Scudetto. Una gara da incubo in particolare per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano si è reso protagonista di alcuni gravi errori, in diversi gol, che hanno di fatto spianato la strada agli azzurri. I tifosi non perdonano la prestazione horror dell’ex Torino, finora uno dei migliori della stagione in casa bianconera.

Napoli-Juventus, disastro Bremer: la reazione dei tifosi

Di seguito le reazioni più significative SU Twitter raccolte da Calciomercato.it.

Non ricordo una prestazione individuale peggiore di quella di #Bremer negli ultimi anni.

Mamma mia che disastro #NapoliJuventus — Lorenzo Rubino (@LorenzoRubino9) January 13, 2023

Bremer che disastro oggi @juventusfc forse era meglio rugani — Antonio (@antonioTwiter1) January 13, 2023

Napoli sicuramente straripante e con la fame di chi davvero sente che è arrivata l’occasione di una vita. Ma vogliamo parlare di Bremer? Io una prestazione così scandalosa ed impattante sul risultato di un difensore di una big non la ricordo a memoria — Ado_s (@AdolfoSpena) January 14, 2023

Bremer imbarazzante ha regalato tre almeno due gol ma la cosa che ha pesato di più è l’insicurezza che trasmesso. Chiellini dove sei.. — Giovanni Pavia (@Giovinap) January 14, 2023

Mi consola aver dormito come #Bremer sui gol del #Napoli — Dusancrazia (@dusancrazia) January 14, 2023

Ieri sera Bremer un muro. Quello del pianto. — Fabio Massoli (@dettopato) January 14, 2023

#Bremer senza voto! Mai visto così tanti errori in un sola partita #NapoliJuve — Markitus (@markitus125) January 13, 2023