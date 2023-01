DIRETTA Serie A: Cremonese-Monza | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Cremonese-Monza, che apre il palinsesto odierno della diciottesima giornata di Serie A

Se non è ultima spiaggia, poco ci manca. Dopo aver perso lo scontro diretto contro il Verona e ancora a caccia del primo successo in campionato, la Cremonese ospita il Monza nella diciottesima giornata di Serie A. Un altro scontro diretto nella corsa salvezza, che i padroni di casa non possono permettersi di sbagliare.

Reduce dal prezioso pareggio contro l’Inter, la squadra allenata da Raffaele Palladino arriva a questa sfida senza troppe pressioni, alla luce dei 18 punti in classifica sin qui conquistati, ma dovrà fare a meno di Mota in attacco. Le buone notizie arrivano invece da Stefano Sensi, che è rientrato nella lista dei convocati. Nonostante la disfatta del Bentegodi, Massimiliano Alvini ha incassato la fiducia della società anche se, mai come in questa occasione, sono iniziati a circolare con forza i nomi del suo possibile erede.

Oltre ai classici tre punti, in palio oggi pomeriggio può esserci anche il futuro dell’ex tecnico del Perugia. L’ultima partita allo Stadio Zini si è conclusa 3-2, ma il bilancio delle ultime cinque sfide a Cremona arride ai brianzoli, usciti vittoriosi in ben tre occasioni. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Cremonese-Monza

CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Ghiglione; Quagliata, Pickel, Meité, Valeri; Tsadjout, Okereke; Dessers. All. Alvini

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Mari, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria; Caprari, Petagna. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 47, Milan 37, Juventus* 37, Inter 34, Lazio 31, Atalanta 31, Roma 31, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Lecce 19, Bologna 19, Empoli 19, Salernitana 18, Monza 18, Sassuolo 16, Spezia 15, Hellas Verona 9, Sampdoria 9, Cremonese 9.

*Una partita in più