Dalla Juve al Milan: Pavard ha scelto il nuovo club

Benjamin Pavard sta spingendo per lasciare il Bayern Monaco e approdare in una nuova squadra. I primi colloqui sono già stati fatti. La destinazione sarebbe un club spagnolo

Dopo 140 presenze con la maglia del Bayern Monaco e 9 reti segnate, per Benjamin Pavard è arrivato il momento di cambiare aria. Il terzino destro francese ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e se il club tedesco vuole ricavarne qualcosa deve farlo ora.

Al momento, secondo quando riportato dal quotidiano tedesco Bild, ci sarebbe un club in pole position per il calciatore, seguito anche da Inter, Juventus e Milan. Un interesse reciproco quello tra il giocatore e il club prescelto. Il francese infatti, starebbe spingendo molto per trasferirsi al Barcellona e avrebbe anche messo in stand-by le offerte degli altri club interessati.

I primi colloqui sono già stati fatti e il Barcellona sta lavorando per portare il giocatore al Camp Nou questa estate. Il difensore, classe 1996, è arrivato al Bayern Monaco nel 2019. Con i bavaresi ha vinto subito il campionato tedesco, la Coppa di Germania e la Champions League. Senza dimenticare il gol decisivo contro il Tigres con cui ha conquistato la Coppa del Mondo per Club.

Benjamin Pavard si era però già messo in luce prima di arrivare al Bayern Monaco, anche perché in un club del genere non ci arrivi mica per caso! Dopo aver riportato lo Stoccarda in Bundesliga, si era reso protagonista anche durante il Mondiale nel 2018, vinto dalla Francia anche grazie a lui. Ed è proprio suo il gol che fu poi votato il più bello del Mondiale 2018, segnato contro l’Argentina.

Pavard, giocatore accostato alla Serie A

Tanto mercato intorno al giocatore francese, anche in Italia. Eh sì, perché lui stesso in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato che non gli dispiacerebbe per niente giocare in Serie A. In particolare, Pavard si troverebbe bene in due squadre, dove già conosce qualche connazionale. Nella Juventus, dove al momento gioca Adrien Rabiot, e nel Milan dove troverebbe Theo Hernandez ma in particolare Olivier Giroud che gli ha raccontato non solo la bellezza del campionato italiano ma anche le emozioni del derby di Milano.

E a proposito di derby di Milano, occhio anche all’Inter che potrebbe mettere gli occhi sul giocatore nel caso dovesse partire Denzel Dumfries. Italia o Spagna? A te la scelta, Benjamin.