Assist pazzesco di De Zerbi al Milan: colpaccio dalla Premier

Il Milan potrebbe essere stravolto da un intrigo incredibile sul calciomercato, con l’aiuto di De Zerbi. Dopo la rottura, può partire

Il Milan si sta muovendo sul calciomercato senza grossi margini di spesa e cercando di conciliare le esigenze economiche con quelle in entrata.

Se i rinnovi, da Bennacer che ormai ha firmato a Rafael Leao con cui si continua a lavorare con fiducia, sono un tema caldo per la dirigenza, attenzione ai possibili colpi che potrebbero essere definiti in entrata nella sessione di gennaio o nel prossimo futuro. Diverse occasioni, infatti, potrebbero presentarsi e rivoluzionare in maniera sostanziale i piani del Milan. Tra le opportunità all’orizzonte, ci potrebbe essere Leandro Trossard. Secondo quanto riporta ‘Calciomercatoweb’, è un nome che bisogna seguire in ottica rossonera. È un profilo che si adatterebbe alla perfezione al 4-2-3-1 di Stefano Pioli sia nel caso in cui dovesse salutare Rafael Leao, sia come alternativa in quella zona di campo. Si tratta di un calciatore che è arrivato alla maturità calcistica che da ala sinistra ama saltare l’avversario, creare la superiorità numerica e sfornare occasioni da gol. Inoltre, quest’anno in Premier League – probabilmente il campionato più difficile con cui confrontarsi – ha messo a segno diversi gol e qualche assist, a dimostrazione del suo valore. Gli ultimi risvolti con Roberto De Zerbi potrebbero favorire il grande colpo.

Trossard non convocato per il Liverpool, De Zerbi furioso: “Via dall’allenamento senza dirmi nulla”

Infatti, all’esterno d’attacco ora non è permesso allenarsi con la prima squadra perché, i rapporti con l’ambiente del Brighton, e quindi proprio De Zerbi, sono ai ferri corti.

Proprio il tecnico, alla vigilia del match col Liverpool, ha annunciato l’esclusione del calciatore nativo di Waterschei dall’elenco dei convocati: “Voglio solo giocatori che lavorano duro e diano il massimo per la squadra. Ha lasciato la sessione senza dirmi nulla, questo non va bene. Gli ho parlato e gli ho spiegato che non gradisco questo atteggiamento”

Il contratto del laterale è in scadenza a giugno 2023, ma gli inglese hanno un’opzione per il rinnovo annuale. Rappresenta comunque una chance da cogliere sul calciomercato e che il Milan potrebbe non farsi scappare, soprattutto a prezzi contenuti. Vedremo, quindi, se nel prossimo futuro i campioni d’Italia affonderanno il colpo per un ragazzo nel pieno della carriera e che potrebbe dare quella fantasia in più che serve a Stefano Pioli per completare la sua rosa.