Super offerta e addio Juve: erede Vlahovic, scelta pazzesca

Si fanno sempre più insistenti le voci dall’estero sul centravanti serbo attualmente fuori per infortunio

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2023 di Dusan Vlahovic. Dopo aver chiuso con un problema agli adduttori in bianconero prima di prendere parte al Mondiale di Qatar, il centravanti serbo ha accusato nelle ultime settimane una fastidiosa pubalgia che lo ha tenuto fuori nei primi due impegni dell’anno.

L’attaccante nel frattempo prosegue senza sosta un lavoro personalizzato alla Continassa per cercare di recuperare al più presto e smaltire la pubalgia. Uno stop che non ha scoraggiato sino a questo momento l’interesse di alcuni top club esteri. Su tutti va ribadita la posizione dell’Arsenal, da mesi sulle tracce dell’ex Fiorentina e pronto ad un assalto a suon di milioni in vista della prossima estate. Più fredda, in questo momento, la posizione di Psg e Bayern Monaco.

Da non sottovalutare, poi, un possibile strano incrocio di mercato con l’ex Antonio Conte. Qualora infatti il Tottenham dovesse perdere Harry Kane, obiettivo numero uno del Bayern per la prossima estate, anche gli ‘Spurs’ potrebbero improvvisamente tornare in gioco. L’operazione con la Juventus non sarà comunque semplice, visto che la dirigenza bianconera valuta il cartellino di Vlahovic non inferiore ai 115/120 milioni di euro.

Calciomercato Juve, scelto l’erede di Vlahovic: tifosi stregati da Gonçalo Ramos

Tenendo ben presente la possibilità di un addio in vista del mercato estivo a fronte di offerte irrinunciabili per il serbo, nel sondaggio di Calciomercato.it sono state proposte un paio di alternative interessanti.

Tra tutte, l’erede di Vlahovic più votato con il 40% delle preferenze è stato Gonçalo Ramos. L’attaccante del Benfica classe 2001 è stato tra le giovani rivelazioni del Mondiale in Qatar con la maglia del Portogallo. Alle sue spalle, i tifosi bianconeri hanno decretato un pareggio tra l’ex Alvaro Morata e Marcus Rashford. Per lo spagnolo diverrebbe il terzo ritorno in bianconero, mentre l’esterno inglese da anni è un pallino della Juve. Infine, ecco un’altra giovanissima alternativa che piace a mezza Europa: Jonathan David del Lille, scelto dal 10% degli utenti e già nel mirino di Inter e Milan tra le formazioni italiane.