Scaricato dai tifosi, sirene da Madrid: il big è ai saluti

Scaricato dai tifosi dopo il big match e sirene da Madrid nelle ultime ore. Il big ai saluti, che cosa sta succedendo

Il Milan beffato nel recupero dalla Roma di Josè Mourinho. È terminato 2-2 il big match di San Siro tra i campioni d’Italia in carica e i giallorossi, che rimontano grazie alle reti di Ibanez e Abraham.

Altra prestazione piuttosto sottotono, invece, per Nicolò Zaniolo, sostituito da Mourinho con i giallorossi ancora in svantaggio. L’esterno della Roma, chiacchierato anche sul calciomercato, non è riuscito ad incidere, finendo nel mirino dei tifosi. Il giocatore continua a faticare a trovare gol e assist, con il rinnovo ancora in ballo. Nel frattempo, secondo quanto riportato da ‘Estadio Deportivo’, anche l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su Zaniolo per sostituire il partente Joao Felix. I ‘Colchoneros’, infatti, avrebbero dato mandato a Jorge Mendes, l’agente del portoghese, di trovare una squadra al suo assistito già nella sessione invernale.

Soltanto dopo aver ceduto l’ex Benfica, il club spagnolo si concentrerà sulla ricerca di un eventuale sostituito, nonostante le recenti dichiarazioni del presidente Cerezo: “Nella vita non c’è niente di impossibile, ma a cose normali Joao Felix rimane all’Atletico Madrid”. L’ex Benfica è ambito soprattutto da Arsenal e Manchester United, ma l’Atletico non fa sconti nemmeno a gennaio. Allo stato attuale, dunque, appare piuttosto difficile immaginare un trasferimento di Zaniolo in Spagna, soprattutto nell’attuale finestra di mercato.

Milan-Roma, i tifosi giallorossi contro Zaniolo

Dal mercato al campo: i sostenitori giallorossi, sui social, non hanno perdonato la prestazione di San Siro. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it. Il futuro di Zaniolo è ancora tutto da scrivere.

Zaniolo imbarazzante, fa male dirlo — Zini (@Zini_El_Jefe) January 8, 2023

#Zaniolo da vendere finché te lo possono pagare. Giocatore inutile, e non sapete quanto mi devasta dirlo. #MilanRoma #SerieATIM #SerieA — Alberto (@Alb3Eyes) January 8, 2023

Spero che adesso segni 3 gol ovviamente, ma vogliamo parlare di Zaniolo fino ad ora?!

Non passa mai la palla, gioca a rugby con sfondamento addosso all’avversario, perde palla mentre corre. Fino ad ora, na roba brutta brutta. — Fabio 🐸 (@FabioTorSa) January 8, 2023

Zaniolo è irritante — Bufalo🐃 (@KBufalo91) January 8, 2023

Esattamente Zaniolo i 4mln a stagione li vorrebbe per quale motivo?#MilanRoma — GreenBay Frank (@GreenbayFrank) January 8, 2023

Ma che aspetta la Roma a far uscire #zaniolo?#MilanRoma — Francesco 🇪🇺 (@Franciscktrue) January 8, 2023

Zaniolo ex giocatore al momento — Dartin Mahlin 🏆 (@s1mo80) January 8, 2023

Zaniolo ogni palla alta si posiziona per fare lotta libera, non lo sopporto più bastaaa basta basta

Schick fu massacrato per molto meno — Tommy J 🛸 (@TommasoTrombet1) January 8, 2023