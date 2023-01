UFFICIALE Empoli, ecco Falcusan: nuovo colpo in prospettiva

Battuta una concorrenza importante per Falcusan, difensore rumeno di 16 anni proveniente dal Cluj

L’Empoli si conferma club all’avanguardia con l’ultimo colpo in prospettiva piazzato in Romania. Il club del presidente Corsi ha messo le mani su Darius Falcusan, difensore di soli 16 anni nato in Spagna ma di nazionalità rumena.

L’Empoli ha battuto una concorrenza importante per il centrale classe 2006 (alto 193cm) capitano della Romania U16 e di proprietà del Cluj. In tal senso sono state fondamentali il lavoro e le competenze del responsabile dell’area tecnica del settore giovanile Matteo Silvestri, nella foto in alto affianco allo stesso Falcusan e all’agente del ragazzo Alessandro Acri.