HIGHLIGHTS | Osimhen, due rigori e un rosso diretto: il Napoli supera la Samp

Vittoria convincente della formazione di Luciano Spalletti che si riprende dopo la sconfitta di San Siro

Dopo aver perso l’imbattibilità in campionato lo scorso mercoledì sera nell’opaca sconfitta contro l’Inter, è bastata una prestazione convincente contro la Sampdoria al Napoli per ritrovare tre punti e morale. Un successo che consente ai ragazzi di Luciano Spalletti di tenere la Juve a distanza di sicurezza, in attesa del risultato di stasera del Milan.

Nel match giocato questo pomeriggio a Marassi, gli azzurri hanno dovuto attendere il solito movimento di Osimhen al 19′ su assist di Mario Rui per sbloccare il risultato. Una gara che fino a quel momento sembrava infatti bloccata, a maggior ragione dopo il rigore sbagliato da Politano dopo sei minuti di gioco su una chiamata dubbia dell’arbitro Abisso.

Un vantaggio che il Napoli ha gestito senza grossi rischi tra primo e secondo tempo, sfruttando anche la superiorità numerica dal 39′ per l’espulsione corretta di Rincon in seguito ad un fallo piuttosto pericoloso ai danni di uno scatenato Osimhen nei pressi dell’area di rigore blucerchiata. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato nella ripresa un altro rigore, stavolta però trasformato da un’esecuzione impeccabile di Elmas che incrociando il pallone non ha lasciato alcuna chance ad Audero.

Una vittoria preziosa per Luciano Spalletti che rischiava in caso di risultato negativo di gettare al vento l’enorme vantaggio di classifica procuratosi nella prima parte di stagione.

Aspettando il Milan, protagonista questa sera del posticipo di San Siro contro la Roma di José Mourinho, il Napoli torna ad allungare sul secondo posto ora distante 7 lunghezze. Sprofonda nuovamente a -10 l’Inter di Inzaghi, reduce dal deludente pareggio incassato ieri sera in casa del Monza. Qualora i rossoneri dovessero invece trionfare stasera nel big match della 17esima giornata, tornerebbero a -5 punti rispetto al Napoli in vetta alla classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 44 punti; Juventus 37; Milan* 36; Inter 34; Lazio 31; Roma* 30; Atalanta* 28; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna*, Lecce ed Empoli 19; Monza e Salernitana 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Sampdoria 9; Cremonese* 7; Verona* 6

*una gara in meno