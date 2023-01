Vialli e il dolce tributo prima di Juventus-Udinese: “Un personaggio unico”

La Juventus e i suoi tifosi hanno reso omaggio a Gianluca Vialli prima del match contro l’Udinese: il tributo per il leggendario capitano

La prima dell’anno all’Allianz Stadium coincide anche con la prima partita senza Gianluca Vialli, che ha ricevuto un tributo da parte di società e tifosi.

Fuori dallo stadio è apparso uno striscione dedicato al leggendario numero ‘9’ della Juventus. “Capitano vero, Vialli eroe bianconero”, queste le parole tributate dai tifosi al capitano che ha sollevato l’ultima Champions League vinta dalla ‘Vecchia Signora’. A seguire il riscaldamento da bordocampo, anche per rendere omaggio all’amato Gianluca, c’erano anche Andrea Agnelli e Pavel Nedved. Il Consiglio di Amministrazione bianconero è in regime di prorogatio fino al 18 gennaio, per cui è ancora consentita la loro presenza al fianco con la squadra.



Un altro striscione apparso in curva dedicato a Vialli recitava: “Ho imparato tutto sulla vita con una palla ai miei piedi, ciao Gianluca”. Prima del match Gianluca Pessotto ha tenuto un discorso prima del minuto di silenzio.

Il tributo della Juventus a Vialli | Pessotto: “Un personaggio unico”

Prima del fischio d’inizio di Juventus-Udinese, la società piemontese ha ricordato Gianluca Vialli. Gianluca Pessotto ha letto una lettera dedicata al suo ex capitano.

Il dirigente bianconero, davanti ad un Allianz Stadium sold out, ha letto la seguente lettera: “Ci ha lasciati un personaggio unico. Per tanti giovani è stato una fonte d’ispirazione. Quando sono arrivato ero un ragazzino, Vialli è stato uno dei primi che ho incontrato a Torino. Per me è stata subito una grande emozione. Vialli era un trascinatore, un vero e proprio leader. La sua mania di perfezione ci ha contagiati. Pretendeva molto sia da sé stesso che dai compagni di squadra: questo era il modo migliore per creare una mentalità vincente, credeva molto nel valore del gruppo”. Ciao Gianluca.