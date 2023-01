Da inutile a indispensabile: “Fatelo firmare subito”

Da inutile a indispensabile, ribaltone in casa Juventus. Gli ultimi aggiornamenti tra campo e calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri riparte dal “corto muso” e da una sofferta vittoria a Cremona, arrivata solo allo scadere grazie alla punizione di Milik.

Decisivi per l’allenatore anche i cambi effettuati nella ripresa, da Chiesa a Rabiot, che hanno reso i bianconeri decisamente più pericolosi. Il francese, in particolare, ha dato un cambio di passo al centrocampo, confermando il suo ottimo momento e il ruolo di insostituibile nella squadra di Allegri. Come noto, però, il futuro dell’ex Paris Saint-Germain è ancora in bilico e tutto da scrivere. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno e le elevate richieste frenano il rinnovo, con i top club europei già alla finestra. “Parlare di mercato in questo momento non serve a nulla, pensiamo al campo. Rabiot sta bene, è tornato dal Mondiale con tanta voglia ed entusiasmo. Siamo concentrati su cosa c’è da fare”, ha dichiarato Allegri alla vigilia della Cremonese. Il tecnico bianconero sta spingendo per la firma del centrocampista, che ha ormai convinto e conquistato anche i tifosi. Dal flop dei primi anni e le forti critiche, Rabiot si è preso la Juve.

Calciomercato Juventus, i tifosi invocano il rinnovo di Rabiot

I sostenitori bianconeri non hanno più dubbi e, sui social, invocano a gran voce il prolungamento del francese.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Non mi interessa come, quando e perché ma Adrien Rabiot va trattenuto a Torino con tanto di rinnovo. Cia. — Miriam ☀️ (@Juventina962) January 4, 2023

Le critiche che in tanti facevano a #Rabiot si sono trasformate in ovazioni per il suo rinnovo.

Merito di qualcuno… o no? #CremoneseJuve 0-1 — Louis Altair (@AltairLouis) January 4, 2023

Comunque insisto, rinnovate Adrien Cavallo Pazzo Rabiot! Se chiede 10 mln?? GLIELI DIAMO!!! — Lo Juventino Tipico (@JuventinoTipico) January 4, 2023