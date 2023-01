PAGELLE E TABELLINO Inter-Napoli 1-0: “The Young Dzeko”. Kvara flop

I voti, le pagelle e il tabellino della sfida di San Siro fra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti

L’Inter riapre il campionato con una vittoria pesantissima a San Siro contro il super Napoli di Luciano Spalletti. I nerazzurri, trascinati da un Dzeko vintage, rosicchiano tre punti agli azzurri e continuano a credere nel sogno scudetto.

INTER

Onana 6 – Spettatore non pagante della sfida, si limita ad impostare con la sua eccentricità.

Skriniar 7 – Sontuoso! Se servivano dei motivi per insistere sul rinnovo di contratto, eccoli qua.

Acerbi 7,5 – C’è qualcosa nell’acqua della Pinetina che ringiovanisce i giocatori. Cancella dal campo Osimhen in ogni occasione, che partita!

Bastoni 6 – Il meno positivo della difesa, nel primo tempo ha qualche difficoltà di troppo.

Darmian 7 – Enorme dal punto di vista difensivo dove chiude tutte le falle e nelle diagonali è perfetto. Qualche errore marchiano davanti, soprattutto nel gol mangiato nel primo tempo. Dal 76′ Dumfries Sv

Barella 6 – Il primo tempo non si cancella. Troppi errori semplici che compromettono una valutazione che poteva essere molto più alta per quanto messo in mostra nella ripresa.

Calhanoglu 6,5 – Tanto sacrificio gli vale mezzo punto in più, per il resto ordinaria amministrazione.

Mkhitaryan 7,5 – Il lancio per Dimarco vale mezza rete. Chissà se Tiago Pinto si sta mangiando le mani in quel di Roma… Dall’82’ Gagliardini SV

Dimarco 6,5 – Un voto in più per l’assist al bacio per Edin Dzeko. Nei minuti prima sembra un po’ appannato, poi il guizzo. Dal 65′ Gosens 6,5 – Certo, una rondine non fa primavera, ma questa versione del tedesco fa ben sperare.

Lukaku 5,5 – Inizio col botto dove mette subito in grande difficoltà Kim, poi alla lunga si spegne. Qualche stop sbagliato di troppo, ma la voglia c’è. Dal 65′ Lautaro 6,5 – Entra con grande carisma e pulisce i palloni giusti.

Dzeko 8 – Gigantesco. Nonostante l’età tira ancora la carretta e lo fa alla grande. Negli anni ’80 c’era Cocoon, quel film dove dei signori un po’ in là con gli anni ringiovanivano come per miracolo. Oggi c’è San Siro e Dzeko sembra un 20enne. Dal 76′ Correa 4,5 – Così non va proprio bene e San Siro non perdona nulla.

All. Inzaghi 8 – Fa la partita che ha preparato, ottiene il risultato che voleva. Nulla da eccepire.

NAPOLI

Meret 6 – Praticamente mai impegnato, incolpevole sul gol di Dzeko.

Di Lorenzo 6 – Non va particolarmente in difficoltà e prova anche a spingere quando imbeccato. Sul cross di Dimarco non poteva fare di meglio.

Kim 6 – Gestisce senza patemi e raramente va in difficoltà. Antitesi del suo compagno di reparto.

Rrahmani 5 – La finta di Dzeko è da vecchia volpe dell’area di rigore, ma lui è troppo morbido nel farsi battere e lasciare da solo il bomber bosniaco.

Olivera 5,5 – Il compito con Darmian è meno complicato, ma comunque non facile. Praticamente inesistente davanti.

Lobotka 5,5 – Non è il metronomo che ci siamo abituati a vedere, ma non è neanche il peggiore dei suoi in campo.

Anguissa 4,5 – Non mette in campo tutta la sua fisicità, è molle e viene sovrastato tecnicamente da un Mkhitaryan versione vintage.

Politano 5 – Sente la gara da ex, ma non ha i guizzi per incidere. Ci aspettavamo molto di più. Dal 65′ Lozano 5 – Combina poco, anzi nulla.

Zielinski 4,5 – Un tiro ciccato e poco altro, prestazione decisamente incolore e non è la prima per il giocatore polacco. Dal 65′ Raspadori 5 – Vedi Lozano.

Kvaratskhelia 4 – Impalpabile. Doveva essere la sua notte, da trascinatore, e invece viene annullato da uno Skriniar in stato di grazia. Dal 76′ Elmas SV

Osimhen 4,5 – Ci prova in tutti i modi, ma la squadra non lo aiuta e il “vecchio” Acerbi lo mette in grande difficoltà.

All. Spalletti 5 – Il suo Napoli sembra opaco e spento rispetto a quello scintillante di fine 2022. Aveva il match point, l’ha fallito, vediamo ora che cosa succederà.

TABELLINO

INTER-NAPOLI 1-0

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian (Dal 76′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (Dall’82’ Gagliardini); Dimarco (Dal 65′ Gosens); Lukaku (Dal 65′ Lautaro), Dzeko (Dal 75′ Correa). All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (Dal 76′ Ndombele), Lobotka, Zielinski (Dal 65′ Raspadori); Politano (Dal 65′ Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (Dal 76′ Elmas). All. Spalletti

ARBITRO: Sozza

MARCATORI: 56′ Dzeko (I),

AMMONITI: 27′ Dzeko (I), 84′ Barella (I), 85′ Di Lorenzo (N), 87′ Dumfries (I)

ESPULSI: