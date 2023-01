Pioli, ancora guai: non parte per Salerno e a rischio per la Roma

Domani il Milan affronterà la Salernitana all’Arechi nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A, la prima dopo la pausa Mondiale

Sarà un Milan incerottato quello che si presenterà domani all’Arechi contro la Salernitana, nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A. La prima dopo la pausa Mondiale e del 2023, che i tifosi rossoneri sperano vincente come il 2022.

Oltre che a Maignan, probabilmente out anche per la Supercoppa con l’Inter del 18 gennaio, Rebic, Ballo-Toure operatosi ieri alla spalla, e Divock Origi, Stefano Pioli sarà infatti costretto a rinunciare pure a Simon Kjaer.

Rientrato ad agosto dopo l’operazione al legamento crociato, il danese ha poi accusato dei fastidi muscolari al bicipite che gli hanno impedito di ritrovare una forma fisica accettabile.

Milan, programma personalizzato per Kjaer: potrebbe saltare anche la Roma

Proprio perché ancora non in condizione, il classe ’89 è stato esentato dalla trasferta di Salerno. Kjaer sta effettuando un programma personalizzato proprio con l’obiettivo di tornare al top della forma, da non escludere il suo forfait anche per il big match con la Roma in programma domenica sera al ‘Meazza’.