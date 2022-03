Juventus, la cessione di De Ligt porta due top player

La Juventus prepara grandi manovre sul mercato in estate, grandi acquisti in vista possibili però solo con l’addio di de Ligt

La vittoria con la Salernitana serve alla Juventus per lenire in piccola parte la delusione della nuova uscita dalla Champions e per provare a dare un senso diverso al finale di campionato. Quarta vittoria consecutiva in A per la squadra di Allegri, che vuole regalarsi una chance anche per puntare a qualcosa in più del quarto posto.

Dopo la pausa, sarà la volta dello scontro dell’Inter, che fornisce la possibilità di un clamoroso sorpasso, impensabile qualche tempo fa. Per una clamorosa rimonta scudetto, c’è da fare i conti anche con Milan e Napoli, ma finché la matematica non dice il contrario anche i bianconeri possono essere considerati in corsa. Dalle ultime otto giornate e dal rush conclusivo in Coppa Italia passano le possibilità per nobilitare il più possibile l’annata, prima di procedere a un nuovo restyling sul mercato. I bianconeri hanno in mente di mettere a segno grandi operazioni in estate, per regalare ad Allegri i top player richiesti, ma la conditio sine qua non sembra essere una sola.

Juventus, Damascelli lancia l’allarme: “Senza la cessione di de Ligt non ci sono denari”

Calciomercato.it vi ha raccontato della situazione Rudiger, con la Juventus interessata ma che non avrebbe raggiunto ancora alcun accordo. Un altro parametro zero che interessa moltissimo è ovviamente il solito Pogba, per il quale prosegue il lavoro sotto traccia. La Juventus monitora poi la situazione per Hakim Ziyech per il quale ha sondato il terreno e altri possibili innesti dal Chelsea. Ma il giornalista Tony Damascelli, a ‘Radio Radio’, frena gli entusiasmi. “Le voci di mercato riferiscono di Rudiger e Pogba ma così come stanno le cose a bilancio non ci sono i denari necessari, a meno del sacrificio probabile di De Ligt“, ha spiegato. Servirà dunque monetizzare l’addio del difensore olandese per trovare le risorse necessarie ad una grande campagna acquisti.