Dumfries, l’assist non basta: per l’olandese tante critiche

Dumfries atteso in Inter-Udinese, tornato titolare dopo la prestazione sottotono contro la Juventus: l’assist non lo salva dalle critiche

Era attesa la prestazione di Denzel Dumfries in Inter-Udinese. Inzaghi lo ha lanciato nuovamente titolare dopo l’errore nella gara con la Juventus e la panchina nel turno infrasettimanale.

Una prestazione, quella dell’olandese, che è stata a due facce. Fatica nel primo tempo, quando è apparso troppo desideroso di mettersi in mostra, facendosi spesso prendersi dalla foga. Nelle ripresa le cose sono un po’ migliorate, nonostante un assist fallito e un’occasione da gol sprecata. Dumfries è riuscito poi a riscattarsi con l’assist per la seconda rete di Correa ma questo non gli è stato sufficiente per evitare le critiche dei tifosi. In tanto hanno messo in evidenza i suoi errori, molti quelli che sottolineano una sua carenza dal punto di vista della tranquillità e chiedono a Inzaghi di tenerlo fuori per un po’ di tempo.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo annuncio sui piani di Zhang: “Venderanno l’Inter”

Inter, le critiche a Dumfries

“Lo capite che non deve giocare” twitta un tifoso ed un altro ci va giù ancora più pesante: “Se lui è diventato calciatore, possono diventarlo tutti”. Una serie di critiche, più o meno pesanti, che sicuramente risentono dell’errore commesso in Inter-Juventus e che segnalano come per Dumfries riuscire ad imporsi non sarà affatto semplice

Ecco alcuni tweet sull’olandese:

Quando lo capite che #Dumfries non deve giocare? Almeno per un po’ e poi lo recuperiamo. #InterUdinese — Antonio Russolillo (@AntonioRussoli6) October 31, 2021

Dumfries è il pacco più grosso che abbia mai visto dai tempi di vampeta — JUNIOR MESSIAS (@flaffismo) October 31, 2021

Dumfries ha tanta voglia di fare, però a volte la troppa foga ti fa sbagliare. Deve imparare ad essere lucido per tutta la partita. #InterUdinese — Mario Guerra 🖤💙🇦🇷🧉 (@mario_guerra10) October 31, 2021