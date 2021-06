Antonio Conte potrebbe tornare presto in panchina: la trattativa è in corso, con lui può arrivare anche Paratici

Antonio Conte è già pronto a tornare in pista. Dopo la fine dell’avventura all’Inter, infatti, per il tecnico salentino è sfumata anche la panchina più prestigiosa a disposizione. Parliamo di quella del Real Madrid, che ha sostituito Zinedine Zidane con un altro ritorno come Carlo Ancelotti. E Conte quindi è rimasto ‘a spasso’, al netto della sua scelta di non restare in nerazzurro dopo la necessità manifestata dal club di dover ricorrere a dei tagli per sistemare la situazione finanziaria. Ora per l’ex ct azzurro si apre un’altra pista, di cui vi abbiamo parlato già la scorsa settimana, che porta invece a un ritorno in Premier League, magari insieme a Fabio Paratici che ha appena lasciato la Juventus.

Calciomercato, trattativa Conte-Tottenham e si aspetta Paratici

È il Tottenham ad aver aperto i colloqui con Antonio Conte. Dal club londinese infatti non smentiscono la trattativa per l’ormai ex allenatore dell’Inter e già questo suona come un indizio decisamente importante. Di certo bisognerà definire tutta la situazione, sia a livello economico che sportivo. Gli Spurs infatti hanno mancato la qualificazione in Champions e in Europa League, ma parteciperanno alla Conference League conquistata all’ultima giornata. A questo si aggiunge la situazione Harry Kane, che ha già manifestato la sua voglia di vincere subito e i trofei più prestigiosi. Normale come Conte voglia magari avere un quadro chiaro della situazione, anche se in ogni caso la disponibilità economica del Tottenham sembra sulla carta molto diversa rispetto a quella dell’Inter.

E sul fronte dell’ingaggio, la ricca buonuscita ricevuta dai nerazzurri potrebbe aiutare la situazione, un po’ come accaduto alla Roma con Mourinho. Di cui, curiosamente, Conte andrebbe proprio a raccogliere l’eredità, con l’intermezzo di Ryan Mason. Inoltre, gli inglesi hanno anche contattato Fabio Paratici, sono in attesa di risposte dopo la fine dell’esperienza alla Juventus. Il dirigente piacentino, che piace a molti top club europei, andrebbe a ricomporre la coppia che ha portato tanti successi – insieme a Marotta – in bianconero.