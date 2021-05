Andrea Pirlo al termine di Sassuolo-Juventus commenta la vittoria della sua squadra: le parole del tecnico bianconero









Vince la Juventus e resta aggrappata alla speranza Champions. I bianconeri battono 3-1 il Sassuolo a Reggio Emilia e al termine del match il tecnico Andrea Pirlo commenta così la prestazione della squadra a ‘DAZN’: “Non è mai facile giocare contro il Sassuolo. Abbiamo preparato una gara di attesa visto che lasciavano tanto spazio dietro”.

BUFFON E RONALDO – “I campioni sono quelli che fanno la differenza e noi ne abbiamo tanti. Hanno fatto partita su sacrificio, siamo ancora vivi e lotteremo fino alla fine”.

ERRORI – “Guardando le ultime partite spesso ci siamo messi in difficoltà da soli, con disattenzioni singole e non di reparto e questa è la cosa che più mi fa innervosire perché giocando in una squadra come la Juventus devi stare 100 minuti concentrati. Abbiamo perso una palla sanguinosa al limite dell’area ed è giusto che paghi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo-Juventus, Cristiano Ronaldo in gol: altro record! | E Dybala lo raggiunge

DYBALA – “Ha giocato un po’ a singhiozzo. Deve giocare libero di testa, questa è la cosa più importante. Poi quando fa gol così siamo tutti più contenti”.

TESTA – “Viene prima di tutto: se sei concentrato puoi affrontare qualsiasi situazione. Questa sera è stato così: da Buffon a Ronaldo. Ora dobbiamo recuperare energia fisiche e mentali e vedremo come gestire tutto”.

RIMPIANTI – “Ce ne sono tanti: pensavamo che solo indossando la maglia della Juve potevamo vincere tutte le partite. Dobbiamo metterci in testa che per vincere le partite serve soffrire, grande disciplina, grande coesione tra tutti i calciatori”.

A ‘Sky’ pirlo aggiunge: “Sono uscite tante cose in questi giorni, l’ultima stamattina su una presunta lite tra me e Gigi Buffon. È gossip calcistico che non voglio neanche commentare”

INTER – “Giochiamo questa partita di sabato per vincere, è l’unico risultato che abbiamo a disposizione contro l’Inter”