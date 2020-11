Inter, Ranocchia: “Conte è sempre lo stesso. Addio in estate, vi spiego”

Dal momento difficile alla sfida col Real fino alla sua mancata partenza in estate e a Conte: ecco le dichiarazioni del difensore dell’Inter Andrea Ranocchia

“Per raddrizzare la stagione serve continuare a lavorare”. Così Andrea Ranocchia ai microfoni di ‘Sport Mediaset’. “Creiamo tanto ma purtroppo abbiamo portato a casa meno di quanto meritato – ha aggiunto il difensore dell’Inter a proposito del momento poco felice della squadra nerazzurra – La strada è giusta, è un momento così che sicuramente passerà. Ora pensiamo a vincere col Torino, una gara importante, e poi a quella col Real Madrid che dovremo vincere per sperare di continuare il nostro cammino in Champions“.

In scadenza a giugno, Ranocchia è stato vicino a lasciare i nerazzurri nella scorsa estate (per andare al Genoa, ndr), anche se l’umbro smentisce: “Mai pensato di andare via, di lasciare questa maglia. Qui sono contentissimo, ora sto dando tutto me stesso per farmi trovare pronto. La motivazione di uno che indossa questi colori è massima”. Chiosa su Conte: “Se è cambiato? No, il mister è sempre lo stesso: determinato ed esigente. Da parte nostra cerchiamo di dargli tutto”.

