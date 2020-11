Calciomercato, Grifo: “Ho rifiutato due squadre di Serie A”

Autore di una doppietta contro l’Estonia, l’attaccante dell’Italia Grifo si è raccontato durante un’intervista, svelando alcuni retroscena di mercato

Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, è sceso in campo con l’Italia da titolare contro l’Estonia in amichevole. Sono arrivati i primi gol, una doppietta che ha un sapore speciale. Grifo ha rilasciato un’intervista ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport‘, svelando che in passato è stato vicino al trasferimento in Serie A: “La Lazio voleva prendermi a 18 anni, Tare mi voleva a tutti costi. Io ero molto giovane e con la mia famiglia decisi di trasferirmi a Hoffenhem, vicino casa“.

Non solo la Lazio, Grifo ha dichiarato che è stato vicino anche alla Fiorentina nell’estate dell’anno scorso: “Una proposta interessante mi arrivò dai viola nell’estate 2019, ma mentre riflettevo, acquistarono Ribery e Boateng. Così decisi che fosse meglio restare in Germania“. L’attaccante classe ’93 del Friburgo non ha mai giocato in Italia: “Mi piacerebbe giocare in Serie A, ma devo essere realista. Lo farei solo per una vera opportunità. Due volte ho sbagliato a cambiare club in passato, ma se arrivasse una big mai dire mai“. Grifo ha poi confessato la sua fede nerazzurra: “Tifo Inter da quando i miei genitori mi regalarono la felpa di Baggio da bambino, ma oggi sono un professionista“.

