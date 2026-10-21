Juventus, Spalletti e il ribaltone in panchina: “Sono allenato”. Novità in attacco

La Juve deve riscattare il tonfo di campionato contro la Lazio: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della gara di Europa League col Rennes

Momento complicato per la Juventus, che dopo la ‘scoppola’ contro la Lazio non può sbagliare in Europa League nel match casalingo contro il Rennes.

Tra gli osservati speciali c’è ovviamente Luciano Spalletti, finito sulla ghigliottina della critica per gli ultimi risultati deludenti: Juve a punteggio pieno in coppa, mentre in campionato la ‘Vecchia Signora’ fa grande fatica.

Società e dirigenza continuano ad avere fiducia nel lavoro del tecnico di Certaldo, che inevitabilmente deve dare delle risposte concrete nel prossimo ciclo di partite prima della sosta.

Spalletti tra campo e futuro: “Sono abituato alle voci… Kolo Muani e Woltemade insieme”

Le prime ombre si sono addensate sull’ex Ct della Nazionale, specialmente quella di Antonio Conte che è invocato dai tifosi bianconeri.

Spalletti ha risposto così sui rumors sul proprio futuro alla Juve: “Sostituti e traghettatori? Ci sono abituato, fa parte del gioco e va bene così. Sono allenato a tutto e in questi casi scelgo sempre l’equilibrio. Ho parlato con la squadra e i ragazzi mi seguono”, le parole dell’allenatore bianconero in conferenza stampa.

In vista della sfida contro il Rennes ci saranno diverse novità di formazione, soprattutto in attacco: per la prima volta dal primo minuto, infatti, Spalletti lancerà il duo offensivo composto da Kolo Muani e Woltemade. “Giocheranno insieme, toccherà a loro domani”, l’annuncio del mister toscano.