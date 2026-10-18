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Rimpianto Spalletti prima di Juve-Lazio: “Corre, fa gol e ha grande cuore”

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Il giocatore della Lazio è stato a lungo inseguito sul mercato dalla Juventus, prima di sbarcare alla corte di Gattuso. Spalletti non ha nascoso il debole per il big biancoceleste

C’è l’ostacolo Lazio sulla strada della Juventus nel posticipo di campionato, con i biancocelesti a sorpresa nelle zone altissime della classifica e con 5 punti in più rispetto all’undici di Luciano Spalletti.

Spalletti e il rimpianto Frattesi
Rimpianto Frattesi per Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Il tecnico bianconero come di consueto è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match e alcune dichiarazioni non sono passate inosservate. Ad esempio l’elogio per Davide Frattesi, giocatore molto stimato da Spalletti e che l’ex Ct aveva già allenato nella parentesi in Nazionale.

Il mister di Certaldo aveva inserito il profilo del centrocampista nella sua personale lista di mercato, ma la realtà alla fine è stata diversa.

Calciomercato Juventus, Spalletti esalta Frattesi dopo il pressing estivo

Frattesi si è accasato alla Lazio, tornando a Formello dopo gli inizi nelle giovanili. E alla corte di Gattuso è ritornato a essere protagonista, dopo alcune stagioni da comprimario con la maglia dell’Inter.

Juve-Lazio, Spalletti elogia Frattesi
Spalletti e Frattesi ai tempi della Nazionale (Ansa) – Calciomercato.it

“La Lazio sta facendo benissimo. Ha mentalità, quadratura e individualità. Tipo la dirompenza di Frattesi: lo conosco personalmente e so la completezza del calciatore. Corre, fa gol e ha grandissimo cuore“, le parole al miele di Spalletti nei confronti del centrocampista che nel match dell’Allianz Stadium proverà ad acuire i rimpianti del tecnico.

Frattesi in estate si è trasferito alla Lazio in prestito oneroso per 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni e il 50% della futura rivendita.

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