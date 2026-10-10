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Roma, conferme su Kvernadze: operazione da circa 25 milioni

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La società giallorossa insiste per l’esterno d’attacco del Frosinone, ecco le ultime in vista di gennaio.

Ve ne avevamo parlato già lo scorso 22 settembre del forte interesse della Roma per Giorgi Kvernadzee e adesso arrivano nuove conferme in tal senso. L’esterno d’attacco georgiano ha letteralmente stregato i vertici societari giallorossi e adesso il direttore sportivo D’Amico studia la strategia migliore per bruciare la concorrenza e per portarlo nella capitale.

Tony D'Amico ai tempi dell'Atalanta
D’Amico (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma avrebbe intenzione di affondare il colpo già nel corso della sessione invernale di calciomercato di gennaio: Kvernadze ha un contratto con il Frosinone fino al 30 giugno 2028 e una valutazione di circa 25 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata del club capitolino. Da qui a gennaio mancano ancora diversi mesi, ma la Roma ha le idee chiare sul prossimo rinforzo da regalare a Gasperini e farà di tutto per prendere Kvernadze.

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