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Il capocannoniere ha firmato con la Juve: annuncio UFFICIALE

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Finora ha realizzato 12 gol in 27 partite

Accordo, firme, foto e ufficialità. La Juve ha blindato uno dei suoi giocatori più promettenti, un attaccante che sta facendo parlare di sé a suon di gol.

Luciano Spalletti
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Arman Durmisi ha firmato con il club bianconero. L’attaccante albanese-sloveno classe 2008, capocannoniere della squadra Primavera allenata da Padoin, ha prolungato il suo contratto fino a giugno 2028. Ecco la nota ufficiale:

“Arrivato a Torino nel settembre 2024 dopo l’esperienza in Slovenia con la maglia dell’FC Koper, l’attaccante classe 2008 è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nell’Under 20 allenata da mister Padoin, con cui ha giocato finora 27 partite in stagione, realizzando complessivamente 12 gol – l’ultimo dei quali nel recupero della semifinale di Coppa Italia Primavera delle scorse ore. Un giocatore che proseguirà il suo percorso di crescita in maglia bianconera: complimenti Arman, ci vediamo in campo!”.

 

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Durmisi ha siglato 27 reti da quando milita in bianconero. Il suo precedente contratto scadeva nel 2027.

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