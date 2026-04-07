Spalletti lo esclude dal progetto del prossimo anno: è addio Juve

Può considerarsi conclusa la sua avventura alla Juventus: appare ormai scontato l’addio in vista della prossima stagione.
La Juventus è concentratissima su questo finale di campionato e sulla corsa al quarto posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League, ma intanto studia anche alcune strategie di mercato da attuare in estate. Attenzione, soprattutto, ai movimenti in uscita con diversi calciatori sul piede di partenza a pronti a cambiare aria.
Tra questi figura anche Emil Holm, terzino destro classe 2000 della nazionale svedese, arrivato nella finestra invernale di gennaio in prestito dal Bologna: secondo quanto riferito in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’, il 25enne originario di Göteborg non avrebbe convinto Spalletti anche per via dei problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento fin qui e non rientrerebbe nel progetto del tecnico di Certaldo in vista della prossima stagione.
Appare, dunque, scontato un suo ritorno al Bologna con la Juventus che a quel punto si vedrebbe costretta a intervenire nuovamente sul mercato per regalare a Spalletti un nuovo laterale destro.