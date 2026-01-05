Atalanta
Infortunio e stagione finita, in casa Inter cambia improvvisamente il mercato

Infortunio grave per un calciatore che rischia di veder finire la propria stagione con largo anticipo con l’Inter che potrebbe dover cambiare le proprie strategie di mercato.

Nelle scorse ore è giunta una notizia che potrebbe cambiare profondamente il calciomercato dell’Inter con un difensore che rischia di aver terminato con largo anticipo la propria stagione.

Un infortunio cambia il mercato dell'Inter

Il calciomercato di gennaio è spesso legato a quelle che sono le necessità degli allenatori in cerca di rinforzi per via di calciatori che hanno deluso o che dovranno restare a lungo fuori per infortunio. Un big assoluto nelle scorse ore ha riportato un infortunio grave e rischia di aver chiuso già il 2025/2026. Un ko che potrebbe cambiare decisamente il mercato dell’Inter.

Cambia il calciomercato dell’Inter: stagione finita e operazione di mercato

Josko Gvardiol si è fratturato la tibia e per il centrale difensivo rischia di essere terminata con largo anticipo la propria stagione. Pep Guardiola potrebbe non avere più a disposizione il difensore croato che potrebbe rientrare solamente per l’inizio del prossimo campionato.

Stefan De Vrij
Stagione finita per un difensore, cambia il mercato dell'Inter

Una notizia che ha sconvolto il Manchester City che dovrà ricorrere al calciomercato per cercare di sistemare la situazione e mettere a disposizione del proprio allenatore un nuovo difensore. Sono diversi i nomi che sono stati accostati alla squadra inglese, tra cui anche quello di Stefan De Vrij dell’Inter. Il difensore olandese appare in uscita dalla squadra nerazzurra non essendo una delle prime scelte di Chivu per quello che riguarda la difesa.

Il centrale classe 1992 sta valutando proprio in queste ore il suo possibile destino per cercare maggiore minutaggio e provare a conquistare la convocazione di Koeman per il prossimo mondiale che si disputerà nell’estate del 2026. Il CT degli Orange è stato chiaro con l’ex calciatore della Lazio dicendogli di cercare maggiore spazio in vista della seconda parte di campionato per tornare nel giro della nazionale.

L’eventuale chiamata del Manchester City, che ha come prima scelta Guehi del Crystal Palace per la propria difesa, sarebbe difficile da rifiutare per l’esperto centrale olandese dell’Inter anche se il rischio è quello di non essere titolare neanche agli ordini di Pep Guardiola.

