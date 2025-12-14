Atalanta
Torino, blocco del mercato a gennaio? La risposta di Cairo

Le parole del presidente granata dopo la vittoria contro la Cremonese

Urbano Cairo ha risposto anche sulla finestra di gennaio dopo la vittoria di misura sulla Cremonese. Il presidente del Torino ha scacciato con forza lo spauracchio del blocco del mercato: “Non ci sarà alcun blocco, quindi potremo fare quello che vogliamo“.

Cairo sul mercato del Torino dopo la vittoria sulla Cremonese (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Rinforzi per Baroni? Con Petrachi stiamo lavorando e lo stiamo facendo sotto traccia, perché sicuramente non dobbiamo rendere pubbliche le cose. Se ci saranno delle opportunità – ha sottolineato il patron granata – ovviamente le coglieremo“.

“Adesso aspettiamo, siamo al 13 di dicembre e abbiamo ancora due partite molto importanti.  Concentriamoci moltissimo sul Sassuolo, poi quel che ci sarà da fare per aiutare il mister e la squadra, lo faremo”.

Cairo ha ribadito l’importanza del successo sulla Cremonese dopo le tre sconfitte consecutive: “Vincere era fondamentale. Sono contento, perché ho visto una squadra molto compatta e vogliosa. All’inizio c’era anche un po’ di tensione dopo i tre ko e alcuni cambiamenti, però col passare dei minuti siamo cresciuti”.

