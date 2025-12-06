Atalanta
Inter, Nico Paz da sogno proibito a incubo reale

Il futuro di Nico Paz è stato scritto la scorsa estate. Un sogno che per i nerazzurri resterà proibito dal mercato

Dopo la gara di Coppa Italia vinta agilmente contro il Venezia per 5-1 in settimana, l’Inter torna in campo per calcare i campi di Serie A. A San Siro oggi pomeriggio ci sarà una delle squadre migliori di questa prima parte di stagione.

Nico Paz
Inter, Nico Paz da sogno proibito a uomo più temuto (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Alle 18 i nerazzurri accoglieranno lo straordinario Como di Cesc Fabregas, che si affiderà ancora una volta all’estro e al talento sconfinato di Nico Paz, il sogno proibito di ogni tifoso nerazzurro. Il fantasista destinato a tornare al Real Madrid sta vivendo un’annata con già 5 gol ed altrettanti assist in Serie A e quell’aura da campione predestinato che ormai gli si è appiccicata addosso.

I fan nerazzurri avranno modo di vederlo da vicino in uno stadio che però non sarà il suo. Il futuro di Nico Paz è stato scritto la scorsa estate: sarà di nuovo al Real dal prossimo giugno, con buona pace di chi vorrebbe ancora vederlo in Italia.

L’uomo più amato e desiderato dai tifosi dell’Inter, che lo vorrebbero in nerazzurro, ma anche il più temuto come si evince da alcuni commenti su X:

C’è chi lo teme e chi lo sognerebbe all’Inter, ma il futuro di Nico Paz post Como sembra ormai già tracciato. La strada verso Madrid spegne ogni ambizione di chi vorrebbe vederlo nella propria squadra.

