De Zerbi pronto a tornare in Serie A: ecco su quale panchina

Foto dell'autore

L’allenatore italiano, ora al Marsiglia, potrebbe anche fare ritorno in Serie A. Non solo Milan: spunta un’altra pazza idea 

Tra gli allenatori italiani più stimati in giro per l’Europa c’è senza dubbio anche Roberto De Zerbi, che in termini di proposta di gioco e qualità ha lasciato il segno ovunque sia andato.

De Zerbi
De Zerbi pronto a tornare in Serie A: la destinazione è una sorpresa (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il tecnico bresciano ha chiuso la sua avventura in Serie A nel 2021, dopo la conclusione di un ottimo triennio al Sassuolo. Shakhtar, Brighton ed ora Marsiglia sono state le tappe seguenti della carriera del classe 1979, che sta ottenendo ottimi risultati anche con l’OM.

In Francia è attualmente terzo in classifica con la sua squadra, ma c’è chi inizia a ventilare un eventuale nuovo futuro in Italia. Eppure lo stesso De Zerbi appena un paio di giorni fa in conferenza stampa aveva ammesso: “Mi vedo ancora qui a lungo termine. Vorrei restare più di tre anni ed essere uno degli allenatori più importanti qui. Mi sento bene anche in mezzo alle critiche e al trambusto. Non mi offendo; molte critiche sono ingiuste. Vorrei restare qui a lungo, se tutti sono contenti”.

De Zerbi nelle scorse ore ha però anche confessato di voler fare rientro in Italia prima o poi. Il Milan è stata la sua ‘madre calcistica’, ma come sottolineato da ‘FootItalia.com’, vista la presenza di Allegri è arduo immaginarlo a San Siro, mentre ci sarebbe un’altra squadra di Serie A che potrebbe farci un pensierino.

La stessa fonte evidenzia come la Lazio possa prendere in considerazione l’idea di cambiare allenatore nel prossimo futuro, con De Zerbi come eventuale scelta. Ad ogni modo il 46enne italiano ha ancora due anni di contratto con il Marsiglia, il che potrebbe complicare le trattative per un suo ritorno in Italia, fermo restando che nel caso dei biancocelesti molto dipenderebbe dalle scelte su Sarri.

