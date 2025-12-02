Calciomercato Inter, bomba dall’Inghilterra e l’annuncio di Ausilio infiamma i tifosi

Le ultime sul mercato dei nerazzurri nell’appuntamento odierno con Ti Amo Calciomercato.it. Dall’annuncio di Ausilio a Vicario e Palestra

C’è una novità dall’Inghilterra che sta facendo impazzire i tifosi, e Ausilio ha confermato che l’Inter è attiva. La compagine meneghina è già al lavoro sul prossimo futuro e ne abbiamo approfondito le tematiche nello speciale odierno sul nostro canale YouTube.

A Ti Amo Calciomercato.it, con Lorenzo Polimanti ed Eleonora Trotta, si è parlato delle ultime di mercato relative alla società milanese. “L’Inter è molto attiva in vista di giugno perché sta lavorando su un portiere, un centrocampista e un esterno senza dimenticare il difensore. Vedremo se qualche colpo verrà anticipato, ma possiamo sicuramente rassicurare i tifosi interisti che l’Inter è forse il club più attivo sul calciomercato al momento”, ha ribadito la direttrice.

Il centrocampista e l’esterno sono argomenti caldi tra ora e giugno, con la possibilità di provare a portare qualcosa avanti a gennaio.

PALESTRA – “È molto forte, molto intelligente, completo in tutto, è un 2005 che fa più minuti di chiunque alla sua età e l’Inter lo sta seguendo sicuramente, ma oggi Palestra costa 40 milioni di euro, ed è un giocatore che andava preso prima”.

Chivu inoltre vorrebbe un centrocampista alla Konè, come ribadito nell’approfondimento di oggi. Nel video odierno si è quindi discusso anche di Vicario e della situazione portiere: “L’Inter sta valutando tanti portieri, giovani, esperti. Tra questi anche Caprile, che si sta confermando come uno dei migliori portieri di Serie A. Vicario è un favorito particolare dell’Inter, Ausilio lo seguiva già prima del suo trasferimento al Tottenham, anzi lo aveva praticamente firmato, poi la vendita di Onana è arrivata in ritardo e quindi non è stato possibile investire”.

In merito a Vicario dall’Inghilterra riferiscono che il prezzo sia sui 25 milioni di euro.