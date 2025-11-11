Addio Lookman, Inter spiazzata dalla big italiana

I nerazzurri pronti a tornare sul giocatore inseguito a lungo in estate, altra pista che si scalda in Serie A: le ultime di calciomercato

Dopo una estate turbolenta, Ademola Lookman ha ripreso posto all’Atalanta, ma il mercato può improvvisamente riaprirsi per lui dopo gli ultimi sviluppi. Abbiamo parlato della situazione dell’attaccante nigeriano a ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il nostro direttore Eleonora Trotta e con Riccardo Meloni. Su di lui può riproporsi il forcing dell’Inter ma anche la Roma può piazzare il colpo.

Gli scenari a Bergamo sono tutti da valutare con l’arrivo di Palladino in panchina. Si tratta di un tecnico molto attento agli umori dello spogliatoio, sicuramente uno dei primi temi da gestire sarà la situazione del giocatore, che però ha sempre un futuro in bilico. La richiesta di cartellino dell’Atalanta non potrà, di certo, essere come quella estiva, superiore ai 45 milioni di euro. La valutazione può aggirarsi, di fatto, sui 28-30 milioni di euro in questo momento.

Va tenuta d’occhio ovviamente l’Inter che era stata molto vicina al nigeriano e che può provare a riproporsi, ma sulla scena c’è anche la Roma, come detto. Non c’è una trattativa vera da parte dei giallorossi, al momento, ma nell’ambiente se ne è parlato, a Trigoria. Gasperini, per ora, ha detto no a Lookman, da capire se le cose cambieranno nel prossimo futuro.

In casa Atalanta, rimane molto ambito anche Marco Carnesecchi. Sul portiere, ci ha pensato l’Inter e lo rimpiange la Juventus, che aveva avuto qualche anno fa l’opportunità di un affare low cost.