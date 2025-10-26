Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lazio-Juve e poi l’esonero: destino già segnato

Foto dell'autore

Fari puntati sul posticipo di questa sera tra biancocelesti e bianconeri con particolare attenzione alla panchina di Tudor. L’esito del sondaggio odierno 

Questa sera l’ottava giornata di Serie A si chiude con uno scontro tra deluse come Lazio e Juventus. I padroni di casa sono reduci da due pari di fila, mentre gli ospiti non vincono da oltre un mese e vivono il momento peggiore di questo avvio.

Tudor
Lazio-Juve e poi l’esonero: destino già segnato (LaPresse) – Calciomercato.it

Fari puntati quindi soprattutto sui bianconeri ed in particolare sulla posizione di Igor Tudor, che ha raccolto appena 12 punti finora in campionato, il tutto senza considerare le enormi difficoltà palesate anche in Champions League dove sono arrivati solo due pareggi.

Il trend è quindi da invertire prontamente per Yildiz e soci se l’obiettivo è quello di restare competitivi su tutti i fronti fino al termine della stagione. Sono tante le cose che non vanno in casa Juventus e a finire al centro della bufera è ancora una volta l’allenatore.

Tudor, che peraltro ha allenato anche la Lazio, si gioca una bella fetta di futuro e tranquillità anche nella gara di stasera. A tal proposito abbiamo pubblicato un sondaggio sul nostro profilo X. 

Calciomercato Juventus, Tudor nel mirino: “Esonero immediato”

Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto cosa dovrebbe fare la dirigenza della Juventus in caso di risultato negativo all’Olimpico.

Tudor
Calciomercato Juventus, Tudor nel mirino: “Esonero immediato” (LaPresse) – Calciomercato.it

Ecco l’esito su X:

Col 41,2% di voti la scelta è ricaduta sull’esonero immediato per l’allenatore croato qualora le cose dovessero andare per il verso sbagliato stasera. 35,3% per la conferma fino alla prossima sosta, mentre chiude il quadro col 23,5% di preferenze l’opzione di attendere fino a fine stagione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie