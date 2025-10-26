Lazio-Juve e poi l’esonero: destino già segnato

Fari puntati sul posticipo di questa sera tra biancocelesti e bianconeri con particolare attenzione alla panchina di Tudor. L’esito del sondaggio odierno

Questa sera l’ottava giornata di Serie A si chiude con uno scontro tra deluse come Lazio e Juventus. I padroni di casa sono reduci da due pari di fila, mentre gli ospiti non vincono da oltre un mese e vivono il momento peggiore di questo avvio.

Fari puntati quindi soprattutto sui bianconeri ed in particolare sulla posizione di Igor Tudor, che ha raccolto appena 12 punti finora in campionato, il tutto senza considerare le enormi difficoltà palesate anche in Champions League dove sono arrivati solo due pareggi.

Il trend è quindi da invertire prontamente per Yildiz e soci se l’obiettivo è quello di restare competitivi su tutti i fronti fino al termine della stagione. Sono tante le cose che non vanno in casa Juventus e a finire al centro della bufera è ancora una volta l’allenatore.

Tudor, che peraltro ha allenato anche la Lazio, si gioca una bella fetta di futuro e tranquillità anche nella gara di stasera. A tal proposito abbiamo pubblicato un sondaggio sul nostro profilo X.

Calciomercato Juventus, Tudor nel mirino: “Esonero immediato”

Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto cosa dovrebbe fare la dirigenza della Juventus in caso di risultato negativo all’Olimpico.

Ecco l’esito su X:

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 Si chiude l’ottava giornata con #LazioJuventus: in caso di nuovo risultato negativo, cosa dovrebbe fare la dirigenza bianconera con #Tudor ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 26, 2025

Col 41,2% di voti la scelta è ricaduta sull’esonero immediato per l’allenatore croato qualora le cose dovessero andare per il verso sbagliato stasera. 35,3% per la conferma fino alla prossima sosta, mentre chiude il quadro col 23,5% di preferenze l’opzione di attendere fino a fine stagione.