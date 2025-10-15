Tutti pazzi per Pio Esposito: ecco l’offerta irrifiutabile per l’Inter

La proposta a cui è “impossibile dire di no”

Da Chivu a Gattuso, passando per tanti grandi club italiani e stranieri: è Pio Esposito mania. Sabato scorso all’Estonia, il classe 2005 ha segnato il suo primo gol con la maglia della Nazionale maggiore. Un gol che arriva pochi giorni dopo il primo in Serie A con l’Inter, all’Unipol Domus contro il Cagliari. Visto l’infortunio di Kean alla caviglia, il classe 2005 è destinato a partire titolare contro Israele, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per i playoff Mondiale.

Campo e mercato si intrecciano parlando di Pio Esposito. L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsene, prova ne è il rinnovo del contratto fattogli firmare nell’aprile scorso: il bomber di Castellammare di Stabia ha firmato fino a giugno 2030, vedendo salire il suo ingaggio al milione di euro. E adesso già si parla di nuovo accordo a fine stagione, con annesso innalzamento dello stipendio.

Il ventenne è il presente e il futuro dell’Inter, anche se il calciomercato imprevedibile e nessuno può scommettere davvero sulla sua permanenza in nerazzurro per chissà quanti anni. Il club di Oaktree ha respinto una quindicina di offerte di prestito e, soprattutto, una proposta del Napoli da circa 30 milioni. Ci hanno provato anche società straniere, vedi il Lipsia dopo la cessione di Sesko, ma i dirigenti interisti hanno sempre risposto picche.

Non bastano 60 milioni per Pio Esposito

Proprio per questo Pio Esposito non ha un prezzo. Partendo da ciò, abbiamo chiesto ai nostri fan di X “a quale cifra sarebbe impossibile dire di no?”. Tre opzioni sul tavolo: quella che ha preso meno voti, il 14,3%, è stata “Tra 60 e 80 milioni”.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚫️🔵 Pio #Esposito è l’uomo del momento: l’#Inter non ha fissato il prezzo perché non vuole cederlo, ma a quale cifra sarebbe impossibile dire di no ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 13, 2025

“60 milioni” ha conquistato il 35,7%, non abbastanza per aggiudicarsi il sondaggio X di Calciomercato.it. “Oltre 80 milioni”, col 50%, è stata l’opzione più votata dai nostri fan. Impossibile dire di no a una offerta da oltre 80 milioni per Pio Esposito…