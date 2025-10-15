Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tutti pazzi per Pio Esposito: ecco l’offerta irrifiutabile per l’Inter

Foto dell'autore

La proposta a cui è “impossibile dire di no”

Da Chivu a Gattuso, passando per tanti grandi club italiani e stranieri: è Pio Esposito mania. Sabato scorso all’Estonia, il classe 2005 ha segnato il suo primo gol con la maglia della Nazionale maggiore. Un gol che arriva pochi giorni dopo il primo in Serie A con l’Inter, all’Unipol Domus contro il Cagliari. Visto l’infortunio di Kean alla caviglia, il classe 2005 è destinato a partire titolare contro Israele, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per i playoff Mondiale.

Pio Esposito esulta dopo il gol all'Estonia
Tutti pazzi per Pio Esposito: ecco l’offerta irrifiutabile per l’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Campo e mercato si intrecciano parlando di Pio Esposito. L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsene, prova ne è il rinnovo del contratto fattogli firmare nell’aprile scorso: il bomber di Castellammare di Stabia ha firmato fino a giugno 2030, vedendo salire il suo ingaggio al milione di euro. E adesso già si parla di nuovo accordo a fine stagione, con annesso innalzamento dello stipendio.

Il ventenne è il presente e il futuro dell’Inter, anche se il calciomercato imprevedibile e nessuno può scommettere davvero sulla sua permanenza in nerazzurro per chissà quanti anni. Il club di Oaktree ha respinto una quindicina di offerte di prestito e, soprattutto, una proposta del Napoli da circa 30 milioni. Ci hanno provato anche società straniere, vedi il Lipsia dopo la cessione di Sesko, ma i dirigenti interisti hanno sempre risposto picche.

Non bastano 60 milioni per Pio Esposito

Proprio per questo Pio Esposito non ha un prezzo. Partendo da ciò, abbiamo chiesto ai nostri fan di X “a quale cifra sarebbe impossibile dire di no?”. Tre opzioni sul tavolo: quella che ha preso meno voti, il 14,3%, è stata “Tra 60 e 80 milioni”.

Pio Esposito esulta dopo il gol al Mondiale per Club
Oltre 80 milioni per Pio Esposito (LaPresse) – Calciomercato.it

“60 milioni” ha conquistato il 35,7%, non abbastanza per aggiudicarsi il sondaggio X di Calciomercato.it. “Oltre 80 milioni”, col 50%, è stata l’opzione più votata dai nostri fan. Impossibile dire di no a una offerta da oltre 80 milioni per Pio Esposito…

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie