Ultima stagione alla Juve: telefonata di Allegri e approdo al Milan

Nuovo intreccio di mercato tra bianconeri e rossoneri

Momento magico per Allegri. Dopo il ko alla prima giornata con la Cremonese, il suo Milan si è assestato e ha cominciato a viaggiare a vele spiegate: un solo gol subito e quattro le vittorie nelle successive quattro partite, con l’ultima contro il Napoli che ha permesso a Modric (un genio anche a 40 anni) e compagni di salire in testa alla classifica del campionato.

Forse lo Scudetto non è un obiettivo così impossibile per la squadra allenata dal tecnico livornese, protagonista anche sul mercato. A CMIT LIVE, programma andato in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, il nostro direttore Eleonora Trotta ha detto che Allegri potrebbe risultare decisivo per l’approdo a Milanello di un calciatore attualmente in forza alla Juventus.

Non si parla di Dusan Vlahovic, che pure Allegri avrebbe rivoluto con sé nella scorsa finestra estiva. Il serbo è rimasto a Torino col contratto in scadenza a giugno, per cui il suo nome potrebbe tornare d’attualità per i rossoneri. Per il numero 9 di Belgrado c’è anche l’ipotesi Inter, come raccontatovi da Giorgio Musso: Marotta e Ausilio si sono già mossi col suo agente.

A CMIT LIVE è stato fatto il nome di un compagno in bianconero di Dusan Vlahovic. Anche lui è in scadenza di contratto, con al momento scarsi margini per un rinnovo. Ci riferiamo a Weston McKennie, che Allegri ha già allenato alla Continassa. Per Eleonora Trotta “bisogna fare attenzione al Milan” per il futuro del tuttocampista texano. “Potrebbe essere chiamato dall’allenatore livornese che lo stima molto“, ha aggiunto il nostro direttore.

McKennie al Milan a zero dopo 6 anni di Juve

McKennie passerebbe dalla Juve al Milan a parametro zero e dopo sei anni in bianconero intervallati dalla mezza stagione in prestito al Leeds. Fin qui con la maglia del club di Exor ha:

Disputato 187 partite;

Segnato 18 gol;

Realizzato 19 assist;

Vinto 3 trofei.

Nell’annata appena iniziata, il classe ’98 ha collezionato 5 presenze: 4 in campionato per complessivi 113′, una in Champions per 60′ totali.