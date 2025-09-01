Esonero e colpo di scena: Thiago Motta primo nome

C’è stato un esonero a dir poco inatteso, visto che la stagione è appena iniziata, ed in tal senso è pronto un colpo di scena. A quanto pare, infatti, Thiago Motta rappresenta la prima opzione per il club che è pronto ad affondare il colpo da questo punto di vista.

Come è noto, per le panchine la situazione è sempre fortemente instabile ed incerta. Nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, infatti, i tecnici sono sempre i primi, ed a volte addirittura gli unici, a pagare. Non è certo un caso che la stagione, iniziata ormai da poche settimane, abbia già fatto le prime vittime in giro per l’Europa. In tal senso, ci sono tanti allenatori attualmente senza squadra e che possono, ancora una volta, beneficiare di questa profonda instabilità.

Tra questi non si può non annoverare Thiago Motta, che dopo l’esperienza a dir poco traumatica alla Juve, sicuramente per come si è sviluppata ma anche per come si è conclusa, è pronto a tornare in panchina e sta aspettando la soluzione più adatta alle sue possibilità. In tal senso, sta per arrivare una svolta non di poco conto. A quanto pare, infatti, l’ex tecnico del Bologna può seriamente tornare presto a sedere su una panchina di primo piano. Il club, infatti, ha deciso di percorrere la via dell’esonero e l’italo brasiliano rappresenta la prima opzione presa in considerazione.

Thiago Motta torna in panchina? E’ lui il primo nome preso in esame

E’ di poche ore fa la decisione da parte del Bayer Leverkusen di sollevare Ten Hag dal ruolo di allenatore della prima squadra. La scelta è arrivata dopo un avvio di stagione a dir poco difficile e quasi disastroso. Compreso il 5-1 subito per mano dell’Under 20 del Flamengo. Stando a quanto raccontato da Mondo Sportivo, il primo nome per la panchina del club turco sarebbe proprio quello di Thiago Motta, che dopo la Serie A si misurerebbe anche con il calcio tedesco.

La squadra sarebbe perfetta per quelle che sono le sue esigenze, dal momento che ha tanta qualità sparsa in giro per il campo per quanto sia in una fase di rifondazione dopo l’addio di Xabi Alonso. In tal senso, Thiago Motta sarebbe un profilo gradito in terra tedesco e già in passato si è parlato di un suo approdo alle Aspirine. Si attendono sviluppi e conferme in tal senso, con la decisione che è fresca e che, per questo, spalanca le porte a tante supposizioni ed a tante suggestioni.