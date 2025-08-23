Kim di nuovo in Serie A: niente Milan, c’è l’annuncio

Kim Min-Jae dopo soli due anni può salutare il Bayern Monaco e far rientro in Serie A, dove ha lasciato uno straordinario ricordo. Niente Milan, però, per lui ed arriva un importante annuncio da questo punto di vista. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto di un calciatore di altissimo profilo che nella sua parentesi al Napoli ha raggiunto l’apice della sua carriera. E’ stato disarmante per gli avversari sotto la gestione Luciano Spalletti, ma purtroppo all’ombra del Vesuvio ha trascorso un solo anno. Irresistibile, in tal senso, la chiamata da parte del Bayern Monaco, che ha approfittato della clausola rescissoria di poco superiore ai 50 milioni di euro e se n’è assicurato le prestazioni. Le cose, però, in terra tedesca non sono andate come da aspettative, per usare un eufemismo.

Pur avendo comunque giocato con una certa continuità, il centrale ha fatto fatica ad esprimersi secondo le proprie possibilità in un contesto comunque non semplice in termini di pressioni e di aspettative. A sorpresa Kim, dopo due stagioni così e così, può salutare già la terra bavarese per far ritorno in Italia. C’è un annuncio a riguardo che da un lato spalanca le porte a questo ritorno e dall’altro chiude, per così dire, le porte al Milan. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Kim in una big italiano, l’annuncio accende i sogni dei tifosi

Anche questa estate, così come è accaduto un anno fa, si torna a parlare in maniera insistente di un suo addio al Bayern Monaco ed ora arrivano delle parole a dir poco importanti per lui. In una intervista concessa all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, Jurgen Klinsmman, ex commissario tecnico della Nazionale sudcoreana, ha suggerito all’Inter di puntare con decisione proprio su Kim Min-Jae per puntellare la linea di difesa e si tratta di una spinta non di poco visto il valore della persona che ha pronunciato queste parole.

Secondo lui, infatti, il coreano è un profilo perfetto per giocare in una difesa a tre come quella di Cristian Chivu dal momento che darebbe velocità e capacità di coprire ampie porzioni di campo, consentendo dunque all’Inter di alzare il proprio baricentro. Nei giorni scorsi si era parlato di Milan sulle tracce dell’ex Napoli, ma attenzione a questo punto anche ai nerazzurri. Kim, infatti, sarebbe probabilmente il profilo perfetto e magari Marotta ed Ausilio potrebbero pensare di affondare il colpo a fine mercato, provando ad ottenerlo a costi contenuti e più vantaggiosi.