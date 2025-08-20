L’Inter non ha dubbi: ne boccia un altro, ma c’è il talento dalla Francia

Il mercato dell’Inter ha subito una clamorosa inversione di rotta nelle ultime settimane, ora la priorità non è più Lookman ma un centrocampista di grande fisicità: new entry dalla Francia per la mediana di Chivu

Sembrava essere l’estate di Ademola Lookman all’Inter. Una trattativa sfiancante e infinita, ma che aveva dalla sua parte la volontà del club meneghino di arrivare a dama perché era l’obiettivo primario. Ora la situazione è radicalmente cambiata, come dimostrato dal tentato affondo dei nerazzuri per Manu Koné.

Mister Chivu nelle ultime settimane sembra aver abbandonato l’idea del tridente offensivo, ritornando sul 3-5-2 che negli ultimi anni ha dato grandi soddisfazioni, e per questo motivo la priorità sul mercato è diventata il centrocampista. Un giocatore dalla fisicità dirompente, un profilo che manca nel pacchetto di centrocampo dell’Inter e che Marotta sta provando a reperire sul mercato. In questo senso, dalla Francia arrivano importanti novità.

Inter, niente Rabiot: a centrocampo c’è un nuovo nome dalla Francia

Nella giornata di ieri l’Olympique Marsiglia ha comunicato ufficialmente di aver messo sul mercato Adrien Rabiot, un’opportunità che si è aperta all’improvviso per tutti i club che cercano un centrocampista. Tra questi, c’è anche l’Inter e l’associazione è arrivata facile.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere della Sera, Adrien Rabiot non è preso in considerazione dalla dirigenza dell’Inter in questo momento. Dalla Francia, invece, è un altro il profilo che può interessare ai nerazzurri: si tratta di Djaoui Cissé, 21enne del Rennes.

Quello che conta, in ogni caso, è che l’Inter ha a disposizione un tesoretto importante per il centrocampista e che da qui alla fine del mercato conta di consegnarlo a Chivu. Tra i profili papabili c’è anche Frendrup, che il Genoa sarebbe disposto a far partire per un cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Inoltre, se dovesse esserci un cambio di prospettive nella Capitale su Manu Kone, non è da escludere un ritorno di fiamma. Il centrocampista giallorosso, tra i giocatori citati, è quello che rappresenta l’identikit perfetto.