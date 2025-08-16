Juve, Douglas Luiz saluta: l’erede ancora dall’Aston Villa

Douglas Luiz, nonostante un ottimo pre campionato, può salutare la Juve, che adesso per il suo erede mette gli occhi ancora una volta in casa Aston Villa. Si tratta di un nome nuovo e di un profilo davvero di alto, altissimo profilo.

Ancora oggi, 16 agosto, i bianconeri restano una sorta di cantiere aperto, dal momento che ci sono tante questioni da risolvere e tanti innesti di cui questa squadra ha bisogno. I discorsi, da questo punto di vista, sono stati frenati dai tanti problemi che ci sono stati per le cessioni. In particolar modo per quelle di Douglas Luiz e di Dusan Vlahovic. C’era l’idea di incassare, con questi due addii, una cifra che si aggira intorno ai 70 milioni di euro, ma le cose sono andate, fino a questo momento, in maniera molto, molto differente.

Il brasiliano è al centro di tante voci. Di mercato ma non solo. Allo stato attuale delle cose, infatti, come spiegato anche dallo stesso Igor Tudor, Douglas Luiz non è considerato un centrocampista centrale adatto alle sue esigenze. Per questo motivo si aprono due strade nel suo futuro: o va via oppure si adatta al ruolo che ha pensato per lui il croato, vale a dire quello di ala sinistra. In ogni caso, la Juve ha bisogno di un centrocampista centrale ed anche questa volta, in maniera del tutto inattesa, può arrivare direttamente dall’Aston Villa. Esattamente come il brasiliano.

Juve, nuovo centrocampista dall’Aston Villa: può arrivare per 40 milioni

Serve un calciatore che sia capace di dare sicuramente tanta sostanza, ma anche qualità in fase di costruzione. E, da questo punto di vista, pescare in Premier League può essere sempre la soluzione giusta. Adesso, da questo punto di vista, arrivano degli importanti aggiornamenti. Stando a quanto raccontato da JuveFC, infatti, con Douglas Luiz che continua ad essere nel mirino di club inglesi, Everton e Nottingham su tutte, la Juve ha messo nel mirino Youri Tielemans per sostituirlo. Andiamo a vedere i dettagli.

Attualmente in forza all’Aston Villa, rappresenta un pilastro di questa squadra ed ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni. Compreso il suo periodo al Leicester. Fino a diventare un perno anche della Nazionale belga. Ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 40 milioni di euro e per la Juve sarebbe un colpo che rappresenterebbe un salto di qualità davvero enorme in mezzo al campo. Si attendono sviluppi, ma è un nome da tenere attentamente in considerazione per il futuro della Juventus e per quello della sua linea mediana.