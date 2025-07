Juventus, nuovo rinforzo dalla Spagna: lo scambio beffa il Milan

La Juventus sta lavorando ad un nuovo innesto che arriva direttamente dalla Nazionale spagnola e per sbloccare questa operazione serve lo scambio che beffa anche il Milan. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Per i bianconeri sono ore a dir poco centrali e cruciali per il futuro di questa società, dal momento che la squadra così come è strutturata necessita di rinforzi in più reparti. L’obiettivo di Comolli e di tutta la società, ovviamente, è di rendere la Juve di nuovo competitiva ad alti livelli, dal momento che un club di questa portata non può accontentarsi di certo solo di centrare la qualificazione in UEFA Champions League. Da questo punto di vista, dopo l’arrivo di Jonathan David, servono altri profili visto che Igor Tudor ha chiesto tre grandi rinforzi. Uno per reparto.

Da questo punto di vista, infatti, ci sono tanti nomi sui quali la dirigenza si sta muovendo, nella misura in cui i tempi iniziano a stringere e le strade per arrivare a Jadon Sancho ed alle conferme di Conceicao e di Kolo Muani sono in salita. In tal senso, adesso la Juventus ha messo nel mirino il nazionale spagnolo, con l’affare che si può seriamente sbloccare grazie allo scambio che può far felici tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo, dal momento che può essere un profilo di alto livello.

Juventus, nel mirino lo spagnolo da 35 milioni: decisivo lo scambio

In difesa la situazione è molto dinamica, dal momento che ci sono esigenze importanti. Sicuramente al centro, dove serve un profilo di spessore che possa completare il pacchetto, ma ancor di più sulle corsie. In tal senso, ci sono degli importanti aggiornamenti da registrare. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, la Juventus non ha smesso di seguire il profilo di Miguel Gutierrez, talentuoso terzino sinistro del Girona che piace anche al Milan e che ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro.

In tal senso, la soluzione per abbassare le richieste del Girona può essere rappresentata dallo scambio. E’ noto, infatti, che il club spagnolo in questione vorrebbe riportare Arthur, nell’ultimo anno in prestito proprio ai biancorossi, allo stadio Montilivi e ridurre lo sforzo economico che serve per acquisirne le prestazioni. In tal senso, c’è da fare i conti con la concorrenza del Milan, che pure vorrebbero acquistarlo ma che vedono ancora una volta nella clausola un problema non di poco conto. Si attendono sviluppi da questo punto di vista sul fronte Miguel Gutierrez alla Juventus.