Juve, firma bloccata per colpa delle commissioni: Tudor irritato

I bianconeri sono alle prese con una situazione contrattuale piuttosto complicata: l’addio non è impossibile

Con il Mondiale per Club messo già alle spalle la Juventus torna a lavorare anima e corpo sul futuro rappresentato dalla prossima stagione. La truppa di Tudor dovrà alzare l’asticella e tornare a lottare per traguardi importanti che troppo spesso sono mancati negli ultimi anni.

Il mercato sarà inevitabilmente un fattore importante per la gestione del destino dei bianconeri, che tra entrate ed uscite, conferme, addii e nuovi innesti si prepara a cambiare volta. In questo senso il capitolo rinnovi torna ad essere di stretta attualità.

In questo quadro c’è un calciatore in particolare che torna a far parlare di se. Il riferimento è a Weston McKennie per il quale torna in auge anche l’ipotesi di un addio già questa estate alla luce di una situazione contrattuale complicata e tutta da provare a definire.

A differenza dei vari Gatti e Yildiz, il centrocampista americano non sta più parlando con la Juve del rinnovo di un contratto che ad oggi resta in scadenza tra poco meno di un anno.

Calciomercato Juventus, rinnovo in stand by con McKennie: la situazione

Nonostante McKennie resti un jolly interessante per le rotazioni, ad un anno dalla fine naturale del rapporto, è possibile ipotizzare un addio prematuro a fronte di offerte da circa 15/20 milioni di euro che rappresenterebbero una plusvalenza quasi totale.

Per ora dunque dalla Juve hanno messo in stand by il rinnovo dello statunitense che aveva impostato Giuntoli nel corso del suo operato da dirigente: c’è la volontà però di trovare un accordo, anche perché Tudor spinge per la conferma.

Tra i problemi principali da risolvere per trovare la quadra c’è però la grana legata alle commissioni ancora di più che quella per l’ingaggio. In stagione McKennie ha messo a referto 48 presenze tra tutte le competizione con oltre 3300 minuti, cinque gol e quattro assist.