Addio nerazzurro: firma UFFICIALE prima del Mondiale per Club

Saluta la società, l’addio ormai è ufficiale: giocherà il Mondiale per Club

Il campionato di Serie A è terminato poco meno di una settimana fa, ma i primi movimenti di mercato sono già iniziati. Non solo per quanto riguarda il mercato allenatori, ma anche per ciò che concerne i trasferimenti.

Un mercato che anima e animerà le prossime giornate, visto che i club che parteciperanno al Mondiale per Club dovranno lavorare per confermare nuovi innesti o aggiungere qualche componente alla propria rosa. Un po’ come successo all’Al-Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti che ha deciso di guardare alla Serie A per un nuovo innesto.

Atalanta, Rui Patricio saluta: UFFICIALE la firma con l’Al-Ain

Nuovo innesto che corrisponde al nome di Rui Patricio. Il portiere portoghese infatti lascia l’Atalanta a parametro zero e si accasa alla formazione asiatica. L’estremo difensore lascia dunque i nerazzurri dopo una sola stagione e la Serie A dopo quattro viste le tre disputate con la maglia della Roma.

La notizia è ufficiale, con lo stesso Al-Ain che ha annunciato l’arrivo dell’estremo difensore lusitano, che sarà dunque a disposizione per il Mondiale per Club. Nella competizione tra l’altro Rui Patricio sfiderà la Juventus. I bianconeri sono infatti inseriti nel girone G, lo stesso del club degli Emirati, insieme ai marocchini del Wydad Casablanca e degli inglesi del Manchester City.

Questo il comunicato ufficiale della società:

“L’Al Ain ha ingaggiato il portiere portoghese Rui Patricio per partecipare al Mondiale per Club del 2025. Il giocatore arriverà nel Paese domani sera per sottoporsi alle visite mediche e unirsi all’allenamento della prima squadra”.