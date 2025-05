Juventus, scambio con il City: la mossa vincente di Guardiola

La Juventus potrebbe così mettere a segno un nuovo scambio con il Manchester City. Pep Guardiola continua a guardare in Serie A: ecco la verità

Saranno settimane intense per chiudere subito il prossimo colpo di calciomercato. Il club bianconero dovrà mettere sul piatto tanti milioni per rivoluzionare la rosa a disposizione del futuro allenatore della Juventus. Tudor sarà alla guida per il Mondiale per Club che partirà a giugno, ma il ds Giuntoli è alla ricerca di un nuovo valido profilo per il futuro.

La dirigenza bianconera potrebbe così mettere a segno un nuovo scambio con il Manchester City. Pep Guardiola continua a guardare in Serie A per un nuovo colpo a sorpresa in casa bianconera. A gennaio è stato vicinissimo a vestire la maglia del top club inglese Andrea Cambiaso, ma spunta un nuovo intreccio decisivo. Una strategia di mercato ben delineata per affrontare i prossimi mesi da assoluta protagonista. Tante delusioni sono arrivate nell’ultima stagione per i tifosi bianconeri: conosciamo tutti i dettagli per l’operazione di mercato.

Calciomercato Juve, intreccio con il City: la verità per il colpo

Tutto può cambiare velocemente in vista della prossima stagione. La Juventus ha voglia di tornare protagonista in ottica Scudetto, ma dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Come svelato dal portale di calciomercato, transferfeed, il Manchester City è pronto a chiudere definitivamente un accordo con il giovane terzino della Juventus Nicolò Savona. Ci sono stati contatti in corso con il suo entourage: si è messo in luce alla sua prima stagione con i bianconeri con 17 partite da titolare in Serie A.

Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici dicendo subito addio alla Juventus: possibile scambio così con i bianconeri che dovrà valutare così il sostituto di Di Gregorio. Ederson potrebbe così fare subito le valigie in vista della prossima stagione.

Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici con la possibile qualificazione in Champions League. La rivoluzione in casa Juventus è appena iniziata: spunta la nuova mossa strategica in ottica futura. Guardiola ha già le idee chiare per continuare il suo percorso entusiasmante in vista della prossima stagione. Gli ultimi risultati dei bianconeri hanno cambiato tanto i piani della squadra guidata da Tudor: Savona è l’oggetto dei desideri dell’allenatore spagnolo che è sempre stato attratto da questi profili interessanti.