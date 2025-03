Nuovo allarme per Bayern-Inter: infortunio al piede, emergenza totale

Il suo stop non è affatto passato inosservato a pochi giorni dal fischio d’inizio della super sfida di Champions League

Step by step. Con la volontà di lanciare nuovi importanti segnali al Napoli, l’Inter di Simone Inzaghi si rituffa in campionato con un occhio, però, rivolto anche al prossimo impegno di Champions League contro il Bayern Monaco nella sfida valida per l’andata dei quarti di finale.

A tal proposito, emergono nuovi importanti dettagli sullo stato di forma dei bavaresi. Vittoriosa a fatica nella sfida casalinga contro l’FC St.Pauli – battuto a fatica 3-2 – la compagine di Kompany deve fare i conti con altri acciacchi di natura fisica. Dopo soli trenta minuti dal suo ingresso in campo, infatti, Hiroki Ito è stato costretto ad alzare bandiera bianca, abbandonando il campo prima del triplice fischio per un problema al piede destro. Un punto piuttosto ‘delicato’ per Ito, che nei mesi scorsi ha dovuto far fronte ad una frattura del metatarso sempre dello stesso piede. Ma non è finita qui.

Nel corso dell’intervallo anche Leon Goretzka è stato sostituito per un problema alla schiena. Il cambio del centrocampista tedesco, però, è stato sostanzialmente di natura precauzionale e non sembra trapelare particolare preoccupazione su questo tema. Maggiori incertezze, invece, calamitano le condizioni di Ito. Dopo i gravi stop accorsi ad Upamecano e Davies – out fino al termine della stagione e oggetto di una vera e propria disputa diplomatica tra il club bavarese e la federazione canadaese, il Bayern Monaco trema ancora. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità in tal senso.