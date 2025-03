Antonio Conte di nuovo alla Juventus? Il tecnico salentino, dopo aver vinto lo Scudetto con l’Inter e l’avventura di questa stagione al Napoli, potrebbe tornare in bianconero.

Juventus: Conte in vantaggio, le ultime

Conte potrebbe tornare alla Juve. Dopo aver riportato i bianconeri alla conquista dello Scudetto, aprendo il lungo ciclo vincente della Juventus retrocessa dal Tribunale in Serie B, Conte potrebbe tornare ancora a Torino per ricostruire una “nuova Juve”.

Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Tuttosport, infatti, la riconferma di Thiago Motta sulla panchina dei bianconeri appare sempre più lontana. La società, visti i risultati difficili in campo ed il rapporto non idilliaco con i senatori dello spogliatoio bianconeri, starebbe pensando ad un addio anticipo all’ex tecnico del Bologna.

Conte torna alla Juventus?

Per tale motivo nelle ultime settimane sono stadi diversi gli allenatori accostati alla Juventus. Tra questi c’è l’ex Milan Stefano Pioli, o l’ex ct della Nazionale italiana Roberto Mancini. Senza dimenticare Gian Piero Gasperini che a fine anno potrebbe lasciare l’Atalanta.

La stagione vissuta da Motta a Torino, da “zero titoli”, ha fatto infuriare i tifosi che non solo dopo l’addio di Max Allegri non hanno visto nessun trofeo in bacheca, ma nemmeno il tanto promesso bel gioco.

Per questa ragione, l’idea dei tifosi bianconeri dopo l’ennesima annata difficile sembra chiarissima: riportare Antonio Conte a Torino.

Nei “sondaggi” tra il popolo bianconero (che ha coinvolto 8 mila persone) la stragrande maggioranza dei tifosi ha votato per il ritorno di Conte alla Juventus.

Certo, dopo le esperienze all’Inter e al Napoli non sarà semplice digerire per tutti i tifisi (che avano chiesto la cancellazione del nome di Conte dalle “stelle” dello Stadium) un ritorno, ma il tecnico oggi dei campani non ha mai nascosto la sua fede:

«La mia storia è questa, anche se per una volta vorrei partire in pole position. Sarebbe carino, anche curioso per me. Vorrei partire da una squadra non al primo anno con una squadra che ha vinto e che ha basi solide».

Intanto, come emerso da TS, per il 54% dei votanti Conte sarebbe l’ideale allenatore per la Juventus, seguito da Gasperini che ha raccolto solo il 25% dei consendi.

Conte alla Juve: si può fare?

Tuttavia, anche in caso di decisione da parte della Juventus, non sarà facile riportare Antonio Conte in bianconero.

L’attuale allenatore del Napoli ha un accordo con De Laurentiis valido per due stagioni, e quindi difficilmente sarà liberato dagli azzurri, soprattutto in caso di “chiamata” da una rivale nella lotta Scudetto.