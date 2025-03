Thuram più Calhanoglu, l’Inter vola ai quarti: super sfida con il Bayern

La squadra di Inzaghi stacca il pass per i quarti di finale di Champions ed attende ora il Bayern Monaco, vittorioso nel derby tedesco

Missione compiuta per l’Inter. Dopo il 2-0 dell’andata contro il Feyenoord bastava controllare la gara e i nerazzurri vanno anche oltre, portando a casa un’altra vittoria. Vittoria di rigore per la squadra di Inzaghi che in avvio trova la rete di Thuram a mettere il match in discesa.

Taremi fallisce l’occasione per chiudere i giochi definitivamente e un fallo di Pavard nell’area nerazzurra consente agli olandesi di rientrare in gara: dal dischetto Moder non sbaglia e all’intervallo si va in parità.

Ci sarebbe di che temere per il secondo tempo, ma l’Inter non è in versione ‘pazza’ e così anche in avvio di secondo tempo mette a posto le cose. Ci pensa Calhanoglu trasformando il calcio di rigore fischiato per fallo su Taremi: il 2-1 è una sentenza e il Feyenoord non ha la forza di provare a reagire.

Inter, Feyenoord battuto: ai quarti con il Bayern Monaco

Anzi l’Inter potrebbe siglare anche il terzo gol visto che l’arbitro assegna un altro rigore per una caduta in area di Thuram: richiamato al Var però il direttore di gara torna si suoi passi e ammonisce per simulazione il francese.

La sostanza però non cambia con l’Inter che vince 2-1 e vola ai quarti di finale dove sfiderà il Bayern Monaco. I tedeschi hanno avuto la meglio nel derby contro il Leverkusen: dopo il 3-0 dell’andata, arriva un altro successo per 2-0 con reti di Kane e Davies. Nel pomeriggio il Barcellona si era sbarazzato del Benfica per 3-1, mentre il match tra Liverpool e Paris Saint-Germain è ai supplementari con i parigini avanti 1-0 dopo che i Reds avevano vinto all’andata con lo stesso punteggio.

INTER-FEYENOORD 2-1: 8′ Thuram (I), 42′ Moder rig. (F), 51′ Calhanoglu rig. (I)

BARCELLONA-BENFICA 3-1: 11′ e 42′ Raphinha (Ba), 13′ Otamendi (Be), 27′ Yamal (Ba)

BAYER L.-BAYERN M. 0-2: 52′ Kane (BM),71′ Davies (BM)

LIVERPOOL-PSG 0-1: 12′ Dembele (P)