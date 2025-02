Mbangula mette fine alla sofferenza: la Juve batte il Psv 2-1

Un gol nei minuti finali regala un successo insperato alla formazione bianconera: si decide tutto nel ritorno in Olanda

Un gol che scaccia via i pensieri. È quello di Mbangula, arrivato all’82’ di Juventus-Psv quando l’ombra dell’ennesimo pareggio per la squadra di Thiago Motta si faceva sempre più minacciosa.

Il giovane bianconero, invece, ha trovato il guizzo vincente grazie alla cavalcata solitaria di Conceicao. Proprio i due protagonisti del gol vittoria sono i calciatori mandati in campo nella ripresa dall’allenatore per provare a vincere il match.

Un match che la Juve ha iniziato bene con un McKennie molto propositivo, per poi pian piano concedere campo agli avversari. Proprio in quello che sembrava essere il momento migliore del Psv, ecco arrivare il gol bianconero: sgroppata di Gatti, batti e ribatti nell’area olandese, palla che arriva a McKennie che con una cannonata non lascia scampo a Benitez. L’1-0 fa andare la Juve tranquilla al riposo e alla ripresa Motta lascia negli spogliatoi Yildiz per dare spazio a Mbangula.

Champions, Juventus-Psv 2-1: tutti i risultati

La mossa non sembra funzionare perché al 56′ è l’ex Inter Ivan Perisic a battere Di Gregorio e regalare il pareggio al Psv Eindhoven. L’1-1 galvanizza gli olandesi che sembrano prendere campo, mentre Motta ci prova anche con Conceicao prima e Thuram e Vlahovic poi.

La partita è equilibrata e serve un guizzo per spaccare il match. Puntuale arriva all’82’ con Conceicao che affonda sulla destra e va al cross, deviato da Benitez. La palla finisce però sui piedi di Mbangula che da pochi metri trova la porta e fa esplodere l’Allianz. Nei minuti finali il Psv ci prova, ma il 2-2 non arriva: c’è la vittoria per la Juventus ed ora la qualificazione si giocherà in Olanda la settimana prossima. Nelle altre partite della sera, vittoria del Real in rimonta sul campo del City (2-3), mentre il Borussia fa tre gol allo Sporting e ipoteca il passaggio agli ottavi di finale, come fatto nel pomeriggio dal Psg contro il Brest.

JUVENTUS-PSV EINDHOVEN 2-1: 34′ McKennie (J), 56′ Perisic (P), 32′ Mbangula (J)

MANCHESTER CITY-REAL MADRID 2-3: 19′ Haaland (M), 60′ Mbappe (R), 80′ Haaland (M), 86′ Diaz (R), 92′ Bellingham (R)

SPORTING-BORUSSIA DORTMUND 0-3: 60′ Guirassy (B), 68′ Gross (B), 82′ Adeyemi (B)