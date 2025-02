L’Inter fa la spesa a Firenze: il colpo estivo è già deciso

I nerazzurri ieri sera hanno affrontato la squadra viola nel recupero della 14esima giornata e studiano il colpo dai toscani

Doppio confronto ravvicinato. Scherzi del calendario che ha posto il recupero di Fiorentina-Inter, gara sospesa al 17′ per il malore di Bove lo scorso 1 dicembre, pochi giorni prima della sfida di San Siro sempre tra i nerazzurri e viola.

Un doppio incrocio fondamentale per il campionato delle due formazioni: Inzaghi puntava a raggiungere in vetta alla classifica il Napoli, ma ha dovuto rimandare i suoi propositi con la rovinosa caduta al Franchi. Palladino, invece, gongola e aggancia la Lazio al quarto posto, superando la Juventus.

L’occasione però potrebbe comunque essere propizia per i nerazzurri. L’Inter potrebbe sfruttare il doppio confronto per guardare da vicino alcuni dei calciatori della Fiorentina e la scelta sarebbe ricaduta su un calciatore che già in passato è stato accostato ai nerazzurri.

Fiorentina-Inter, il colpo nerazzurro dalla viola

Proprio sul possibile incrocio di mercato tra Fiorentina e Inter si è soffermato il sondaggio di Calciomercato.it su Telegram.

Abbiamo così chiesto ai nostri utenti su chi dovrebbero puntare i nerazzurri nel prossimo mercato estivo tra i gioielli della Fiorentina. La scelta è ricaduta su Albert Gudmundsson: il 33% delle preferenze è andato all’attaccante islandese che quando era al Genoa è stato spesso accostato all’Inter e che ieri sera ha saltato il match per infortunio. Non molto distanti altri due calciatori che potrebbero far comodo alla formazione di Inzaghi. Si tratta di Moise Kean e Pietro Comuzzo: sia l’attaccante ex Juventus che il giovane difensore viola hanno raccolto il 30% di voti.

Infine, in pochi ritengono che possa essere Beltran il nome giusto per dare una mano all’Inter nella prossima stagione. Insomma, la scelta sul possibile colpo nerazzurro appare chiara ed è rivolta a Gudmundsson. D’altronde, proprio in attacco Marotta e Ausilio dovranno intervenire in maniera importante in estate considerate le partenze certe di Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza di contratto.