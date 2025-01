Valetin Gomez all’Udinese, dall’Argentina un rinforzo di spessore: cifre e dettagli dell’operazione

Valentin Gomez sarà un nuovo calciatore dell’Udinese. L’arrivo dall’Argentina è di spessore per i friulani: cifre e dettagli dell’operazione

Manca solamente l’ufficialità, ma Valentin Gomez sarà un nuovo giocatore dell’Udinese. I friulani stanno per chiudere un colpo di mercato passato sotto traccia, ma che potrebbe risultare molto importante nella seconda metà del campionato per la squadra allenata da Runjaic. Un rinforzo dal nome meno blasonato, ma che rappresenta un profilo di rilievo, specialmente in Argentina.

Proprio dal sud America arriva il classe 2003 con passaporto anche spagnolo. Mancino, è cresciuto nel Velez, prima di approdare in prima squadra nel 2022. Nello stesso anno ha ottenuto anche la chiamata della nazionale Under20, nella quale conta 10 presenze totali. Un calciatore che ha accumulato grandissima esperienza nonostante la giovane età.

Valentin Gomez verso l’Udinese: le cifre

Stando a quanto trapelato, l’Udinese verserà 8,5 milioni di euro nelle casse del Velez per l’acquisto di Gomez in questa sessione invernale di calciomercato. A questi si aggiungerà una clausola del 10% sulla futura rivendita, utile per accelerare l’operazione in questi giorni. I friulani, infatti, hanno perso Touré per un bruttissimo infortunio al ginocchio e dovranno rinunciarci fino a fine stagione.

Valentin Gomez ha svolto ieri le visite mediche e dovrà solo firmare il contratto che lo legherà al club della famiglia Pozzo. La particolarità è legata alla durata del contratto: 18 mesi. Questo vuol dire che, nel giugno del 2026, l’Udinese avrà la possibilità di prolungare l’accordo, in caso di prestazioni positive in Italia, o lasciarlo partire.

Il difensore 21enne ha giocato oltre 100 partite in Argentina e con il Velez è reduce anche dalla vittoria del campionato nel 2024. Un aspetto da non sottovalutare e che ha spinto i bianconeri a scegliere lui come profilo per rinforzare la rosa. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità e il calciatore potrà poi essere convocato, magari già per sabato prossimo, alle 15, contro il Venezia. Non resta, dunque, che aspettare il comunicato ufficiale dell’Udinese, che avrà così completato il suo quarto acquisto dopo Selvik, Diawara e Solet.