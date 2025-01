L’Inter ha un solo ‘problema’: “È la più grande delusione”

I nerazzurri primeggiano in campionato e in Champions League, con un solo aspetto che fa storcere il naso

Agli ottavi di Champions. L’Inter ha tagliato il traguardo da quarta in classifica, portando a casa un bel tesoretto anche grazie alla vittoria contro il Monaco.

I nerazzurri vivono un grande momento di forma e puntano al grande obiettivo: vincere il campionato e arrivare più avanti possibile anche in Europa. Un’impresa possibile per la squadra di Inzaghi che ha la rosa abbastanza lunga da poter affrontare più competizione in contemporanea senza risentirne eccessivamente dal punto di vista fisico.

Anche per questo Marotta e Ausilio non hanno voluto andare a tocca la squadra in questa sessione di calciomercato, lasciando andare solo chi con Inzaghi non avrebbe trovato spazio come Buchanan e Palacios. Non Frattesi che non è mai voluto andare via, come confermato anche dall’agente Riso quest’oggi.

Ma c’è chi nella rosa dell’Inter sta trovando spazio, senza però convincere a sufficienza. Ne parla, intervenuto a Inter Zone sul canale Youtube di Calciomercato.it, Gian Luca Rossi.

Inter, Taremi bocciato: “La delusione più grande”

Il nome è quello di Taremi che secondo Rossi “è la più grande delusione”. Acquistato a parametro zero, l’attaccante iraniano dopo le prime uscite promettenti si è un po’ perso. Il suo bottino recita appena tre gol in ventisei presente, con cinque assist. Un rendimento non certo in linea con le aspettative.

Tornando all’intervento di Rossi, il giornalista ha anche parlato del ‘bottino’ Champions racimolato dall’Inter: “I soldi ricavati dalla Champions non saranno investiti. A gennaio scordatevelo. Poi l’estate prossima si riparte daccapo e quasi mezza rosa verrà cambiata. Poi se uno vuole Haaland, Lautaro, Lewandowski: non accade. Va via Arnautovic, Correa, ci saranno tanti giocatori che andranno via”. Il tutto però avverrà la prossima estate: fino al 3 febbraio l’Inter difficilmente farà qualcosa se non sostituire Buchanan, con Zalewski che è uno dei nomi possibili, anche se per arrivare in nerazzurro (in prestito) dovrà rinnovare con la Roma.