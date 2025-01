La Juve fa piazza pulita, via Giuntoli e Thiago Motta: hanno già deciso

Il passo falso contro il Benfica acuisce la crisi della Juventus: allenatore e dirigente possono essere allontanati

Ormai si fa fatica a non chiamarla crisi. La sconfitta con il Benfica rende evidente che in casa Juventus qualcosa che non va c’è. Dopo il ko contro il Napoli, il primo in campionato, è arrivato quello in Champions che ha reso il percorso europeo per i bianconeri più complicato: Milan o Psv saranno le avversarie per gli uomini di Motta che sperano di arrivare all’appuntamento con i playoff in condizioni migliori di quelle attuali.

Ad oggi la mano dell’ex tecnico del Bologna non si vede e anche lui è finito sul banco degli imputati. Il quinto posto in classifica mette a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions, una situazione inattesa ad inizio stagione e che potrebbe stravolgere i piani della società. Normale che servisse tempo al nuovo allenatore per trasferire le sue idee, ma nessuno si aspettava le difficoltà riscontrate in questi primi sei mesi.

Difficoltà dovute anche ad alcuni acquisti che hanno reso al di sotto delle aspettative. Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez non hanno ancora dato un contributo concreto alla causa bianconera. Così a processo finisce anche Giuntoli, accusato anche di altre scelte, come quella di non chiudere per un attaccante in estate quando comunque si sapeva delle condizioni di Milik.

Juventus, via Motta e Giuntoli: scelta fatta

Proprio sul momento vissuto dalla Juventus si è soffermato il sondaggio su X di Calciomercato.it: “Ancora un passo falso per la Juve! Dopo il ko contro il Benfica, è crisi vera!

Quale potrebbe essere la soluzione per uscirne?” la domanda posta ai nostri utenti.

La risposta con più voti è stata quella di un addio congiunto di Thiago Motta e Giuntoli: il 47,3% ha, infatti, votato per mandare via entrambi. Al 43,6% la risposta che prevede l’esonero del solo Thiago Motta, mentre le dimissioni di Giuntoli si sono fermate al 9,1%. Per i tifosi dunque sia l’allenatore che il football director sono colpevoli di quanto sta succedendo in casa Juventus e servirebbe una rivoluzione totale per rilanciare le ambizioni bianconere.